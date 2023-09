Lirik Lagu Angry - The Rolling Stones dan Terjemahan Bahasa Indonesianya

ROLLING Stones baru saja merilis lagu terbarunya yang berjudul Angry. Album pertama The Rolling Stones yang dinantikan dalam 18 tahun dengan lagu asli mungkin akan segera datang karena band tersebut memberi bocoran tentang singel baru di situs web yang jarang digunakan.

Pada akhir Agustus, The Rolling Stones memberi bocoran tentang album pertama sejak album penutup blues 2016 berjudul Blue & Lonesome, dan koleksi pertama musik asli sejak A Bigger Bang tahun 2005, melalui iklan di surat kabar lokal di Inggris dengan judul Hackney Diamonds.

Berikut lirik dan terjemahan dari lagu terbaru Rolling Stones, Angry.

Agry - The Rolling Stones

Don't get angry with me, I never caused you no pain

Jangan marahi aku, aku tak pernah menyebabkanmu sakit

I won't be angry with you, but I can't see straight

Aku tak akan marah padamu, tapi aku tak bisa melihat dengan jelas

It hasn't rained in a month, the river's run dry

Sudah sebulan ini tak ada hujan, sungai menjadi kering

We haven't made love, and I wanna know why

Kita tak pernah bercinta, dan aku ingin tahu mengapa

Why you angry with me?

Mengapa kau marah padaku?

Why you angry?

Mengapa kau marah?

Please just forget about me, cancel out my name

Tolong lupakan aku, hapus namaku

Please never write to me, I love you just the same

Tolong jangan pernah menulis untukku, aku tetap mencintaimu dengan cara yang sama

I hear a melody ringing in my brain

Aku mendengar melodi berdenting di dalam otakku

Just keep the memories, don't have to be ashamed

Biarkan kenangan tetap ada, tak perlu malu

Don't get angry with me, I'm in a desperate state

Jangan marahi aku, aku dalam keadaan putus asa

I'm not angry with you, don't you spit in my face

Aku tak marah padamu, janganlah meludahi wajahku

The wolf's at the door with the teeth and the claws

Serigala berada di pintu dengan gigi dan cakar

My mouth's getting sore, I can't take anymore

Mulutku mulai sakit, aku tak tahan lagi

Why you angry with me?

Mengapa kau marah padaku?

Why you angry?

Mengapa kau marah?

Voices keep echoing, calling out my name

Suara-suara terus bergema, memanggil namaku

Hear the rain keep beating on my window pane

Dengar hujan terus memukul jendelaku

I hear a melody ringing in my brain

Aku mendengar melodi berdenting di dalam otakku

You can keep the memories, don't have to be ashamed

Kau bisa menyimpan kenangan, tak perlu malu

Don't get angry with me

Jangan marahi aku

Angry

Marah

Angry

Marah

Angry, don't be angry with me, if we go separate ways

Marah, jangan marahi aku, jika kita berpisah

Angry, yeah, don't be angry with me, let's go out in a blaze

Marah, yeah, jangan marahi aku, mari kita pergi dalam sebuah kehangatan

Angry, don't be angry with me, don't you spit in my face

Marah, jangan marahi aku, janganlah meludahi wajahku

Angry, don't be angry with me, don't get, don't get

Marah, jangan marahi aku, janganlah marah



Angry, don't be angry with me

Marah, jangan marahi aku

I'm still taking the pills, and I'm off to Brazil

Aku masih minum pil, dan aku pergi ke Brasil

Angry, don't be angry with me

Marah, jangan marahi aku

Angry (Please), don't be angry with me

Marah (Tolong), jangan marahi aku

Come on

Ayo

Angry, don't be angry with me

Marah, jangan marahi aku

