Lirik Lagu Ost Blackpink The Game, The Girls, Beserta Terjemahannya

Keempat anggota Blackpink merayakan perilisan video musik, The Girls, yang telah lama dinantikan. Mereka melakukan acara pemutaran yang dipandu oleh aktor Lee Yi-kyung di saluran resmi YouTube mereka.

Sebelum bermain beberapa ronde The Game sebagai kelompok, mereka menonton video musik baru mereka pertama kali bersama-sama. Mereka kagum dengan seberapa menggemaskannya replika kartun mereka.

Lirik dan Terjemahan Bahasa Indonesia ‘The Girls’

Li-Li-Lindgren (Hey!)

Li-Li-Lindgren (Hei!)

Baca juga: OST Blackpink The Game Akhirnya Dirilis secara Digital

BLACKPINK in your area

BLACKPINK di daerah Anda

(Ah-ah, ah-ah-ah-ah)

(Ah-ah, ah-ah-ah-ah)

Baca juga: Soundtrack Blackpink The Game Diluncurkan 23 Agustus

Don't mess with the girls, with the girls, with the girls (Hey!)

Jangan main-main dengan perempuan, dengan perempuan, dengan perempuan (Hei!)

If ya with it, then I'm with it, get it started

Jika kau ikut, maka saya setuju, mulailah

Got no time for no itty-bitty parties

Tidak punya waktu untuk pesta kecil-kecilan

See the numbers and it's already charted

Lihat angkanya dan itu sudah dipetakan

Run it up, run it up, oh-ooh

Jalankan, jalankan, oh-ooh

See the, see the black rims, pink headlights

Lihat, lihat pelek hitam, lampu depan merah jambu

Bring the, bring the bags in, yeah, they all mine

Bawa, bawa tasnya, ya, semuanya milikku

Diamond-plated names bouncin' on our necklines

Nama-nama berlapis berlian melambung di garis leher kami

Light it up, light up, oh-ooh

Nyalakan, nyalakan, oh-ooh

Vroom vroom, better get out of the way

Vroom vroom, lebih baik minggir

Comin' through, through, everybody know the name

Datang melalui, melalui, semua orang tahu namanya

Hear the boom boom, 'bout to hit you with the bass

Dengarkan dentuman dentuman, yang akan menghantam Anda dengan bas

From the front to the back, I'ma put it in your face

Dari depan sampai belakang, aku akan taruh di wajahmu

Live fast, we do it like that

Hidup cepat, kami melakukannya seperti itu

And we don't lie, we born to be mad

Dan kami tidak berbohong, kami dilahirkan untuk menjadi gila

Better come right or never come back

Lebih baik datang tepat atau tidak pernah kembali

Don't mess with the girls, with the girls, with the girls

Jangan main-main dengan perempuan, dengan perempuan, dengan perempuan

Stop sign, we're burnin' it down

Tanda berhenti, kami akan membakarnya

Better watch out, we comin' in loud

Lebih baik hati-hati, kami datang dengan keras

Bang, bang, just playin' around

Bang, bang, main-main saja

Don't mess with the girls, with the girls, with the girls (Hey!)

Jangan main-main dengan perempuan, dengan perempuan, dengan perempuan (Hei!)



Don't mess with the girls, with the girls, with the girls

Jangan main-main dengan perempuan, dengan perempuan, dengan perempuan

Mess with us, you messed up (Up)

Berurusan dengan kami, kau mengacau (Naik)

You so messy, dress up

Kamu sangat berantakan, berdandan

Catch up, pedal to the metal, get it, rev up

Mengejar, mengayuh ke logam, ambil, putar

You never, we now and next up

Kau tak pernah, sekarang kami dan selanjutnya

BP on repeat, we heat like tiki, waikiki

BP di ulangi, kita panaskan seperti tiki, waikiki

Really believe you can beat me?

Benar-benar yakin kamu bisa mengalahkanku?

Believe me, we be like kiki

Percayalah, kita akan seperti Kiki

Take it easy (Easy), take a breath (Take a breath)

Tenang saja (Mudah), tarik napas (Tarik napas)

You mess around (Mess around), we make a mess

Anda main-main (Mass around), kami membuat kekacauan

Say less, yes, and that ain't just a flex

Kurangi bicara, ya, dan itu bukan sekedar fleksibilitas

Paved the way and busted left

Membuka jalan dan menerobos ke kiri

If we left, there's nothing left

Jika kita pergi, tidak ada yang tersisa

But the rest, what a mess

Tapi sisanya, sungguh berantakan

Live fast, we do it like that

Hidup cepat, kami melakukannya seperti itu

And we don't lie, we born to be mad

Dan kami tidak berbohong, kami dilahirkan untuk menjadi gila

Better come right or never come back

Lebih baik datang tepat atau tidak pernah kembali

Don't mess with the girls, with the girls, with the girls

Jangan main-main dengan perempuan, dengan perempuan, dengan perempuan

Stop sign, we're burnin' it down

Tanda berhenti, kami akan membakarnya

Better watch out, we comin' in loud

Lebih baik hati-hati, kami datang dengan keras

Bang, bang, just playin' around

Bang, bang, main-main saja

Don't mess with the girls, with the girls, with the girls (Hey)

Jangan main-main dengan perempuan, dengan perempuan, dengan perempuan (Hei)

Don't mess with the girls, with the girls, with the girls

Jangan main-main dengan perempuan, dengan perempuan, dengan perempuan



Saat ini, Blackpink sedang melakukan tur dunia mereka yang bernama Born Pink, yang dimulai dengan pertunjukan di Seoul pada bulan Oktober 2022, girl group ini mengunjungi 23 negara di seluruh dunia.

Band ini dijadwalkan tampil dalam tur encore mereka di Los Angeles pada hari Sabtu, diikuti oleh pertunjukan puncak di Seoul pada tanggal 16 dan 17 September. (Z-10)