Setelah Vakum Empat Tahun, So Ji-sub Kembali Lewat Doctor Lawyer

AKTOR populer Korea Selatan (Korsel) So Ji-sub kembali ke layar kaca melalui serial drama Korea Doctor Lawyer setelah vakum selama empat tahun terakhir. Ia membagikan kesannya kembali berakting untuk serial ini.

So, dalam keterangannya, dikutip Rabu (8/6), mengatakan ia memilih drama ini sebagai comeback-nya karena merasa tertarik dengan cerita dari karakter Han Yi-han.

"Saya melihat cerita mengenai seorang pengacara yang sebelumnya adalah seorang dokter itu sangat unik dan menarik. Saya memilihnya karena saya pikir saya bisa menunjukkan berbagai sisi diri saya," kata dia.

Aktor yang dikenal melalui deretan drama populer seperti The Master's Sun, Oh My Venus, Ghost, dan I'm Sorry I Love You tersebut memerankan karakter bernama Han Yi-han dalam Doctor Lawyer.

Yi-han harus mengakhiri kariernya sebagai dokter karena dituduh melakukan malapraktek dalam sebuah operasi yang berujung tragis. Setelah kejadian tersebut, Yi-han beralih profesi menjadi pengacara medis untuk membela orang-orang yang mengalami tuduhan malapraktek seperti dirinya.



"Beralih dari profesi dokter ke pengacara, karakter yang saya bawakan akan menunjukkan emosi dari situasi yang sepenuhnya berbeda. Saya percaya ini adalah karakter yang menyenangkan yang dapat menunjukkan berbagai pesona," ujar So.

Karakter Han Yi-han digambarkan sebagai dokter bedah muda yang sukses. Ia merupakan dokter bedah termuda di Korsel, yang memiliki dua gelar spesialis. Ia juga dikenal sebagai dokter dengan integritas tinggi yang berhasil menyelamatkan banyak nyawa orang-orang penting di kotanya.

Kemampuan bedah dan reputasinya yang cemerlang tersebut membawanya menjadi calon kepala bedah di rumah sakit tempat ia bekerja. Namun, suatu peristiwa di ruang operasi mengubah takdir hidupnya dalam satu malam.

Han Yi-han menerima tuduhan malapraktek setelah gagal menyelamatkan pasiennya dan ia dijerumuskan ke dalam penjara. Ia juga terpaksa harus mengakhiri kariernya sebagai dokter.

Demi membersihkan namanya dan membela dokter-dokter lain yang juga mengalami tuduhan malpraktek serupa, ia beralih profesi menjadi pengacara medis.

Pekerjaan baru Yi-han itu juga membawanya kembali bertemu dengan jaksa penuntut umum di Seoul, Geum Seo-kyeong, yang juga merupakan mantan tunangannya.

Serial ini akan menampilkan cerita yang penuh kejutan dan plot-twist dengan masalah yang kompleks.

Doctor Lawyer juga akan menghadirkan kembali akting memesona dari So bersama para bintang lainnya seperti Im Soo-hyang, Shin Sung-rok, Lee Kyoung-young, dan masih banyak lagi.

Serial ini dapat disaksikan mulai 3 Juni 2022 dengan episode baru setiap Jumat dan Sabtu, eksklusif di Disney+ Hotstar. (Ant/OL-1)