Doctor Lawyer akan Tayang di Disney+ Hotstar Mulai 3 Juni

SERIAL drama Korea Doctor Lawyer, yang dibintangi oleh aktor So Ji Sub, akan tayang mulai 3 Juni 2022 di Disney+ Hotstar.

Doctor Lawyer bercerita tentang seorang ahli bedah ternama Korea, yang dipenjara dan harus kehilangan izin praktiknya akibat kematian tidak terduga salah satu pasiennya.

Peristiwa tersebut memaksanya keluar dari ruang operasi, beralih profesi ke ruang sidang untuk membela orang-orang yang mengalami hal serupa, sekaligus mengungkap kebenaran di balik tuduhan yang dialaminya.

Baca juga: Para Pemeran Bahas Chemistry Mereka di Drama Going to You at A Speed of 493 Km

Bagi Han Yi Han, seorang mantan ahli bedah ternama, menyelamatkan nyawa pasien adalah hal yang paling penting baginya. Yi Han merupakan lulusan terbaik dan dokter termuda di negaranya, yang memiliki dua gelar spesialis.

Ia dikenal sebagai dokter yang menyelamatkan nyawa orang-orang penting di kotanya dan sedang dalam proses untuk menjadi kepala ahli bedah.

Namun, semua rencananya gagal seketika karena ia dituduh bertanggung jawab atas kematian salah satu pasiennya, hingga membuat izin praktiknya dicabut.

Peristiwa ini membuat Yi Han memutuskan untuk meninggalkan dunia medis dan beralih profesi menjadi pengacara yang membela kasus-kasus dokter dengan tuduhan serupa, yang membuat ia harus bertemu dengan jaksa penuntut, yang juga merupakan mantan tunangannya, Geum Seo- Kyeong.

Dibintangi oleh So Ji Sub sebagai ahli bedah ternama yang menjadi pengacara pembela kasus malapraktik medis bernama Han Yi Han, Lim Soohyang) sebagai kepala jaksa penuntut dari Divisi Kejahatan Medis, Geum Seo Kyoung, dan Shin Sung Rok) sebagai Lee Jayden, Direktur Banseok University Medical Center.

Doctor Lawyer ditulis oleh Jang Hong Chul dan disutradarai oleh Lee Yong Suk. (Ant/OL-1)