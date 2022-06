Depp Dinyatakan Menang dalam Sidang Pencemaran Nama Baik Melawan Heard

JURI Amerika Serikat (AS), Kamis (2/6) dini hari WIB, menyatakan Johnny Depp dan mantan istrinya Amber Heard sama-sama bersalah melakukan pencemaran nama baik namun lebih berpihak kepada bintang film Pirates of the Caribbean itu setelah melalui persidangan panjang.

Keputusan itu memuncaki persidangan yang berlangsung selama enam pekan antara kedua selebritas Hollywood itu.

Tujuh juri di Virginia itu menyatakan Depp berhak atas ganti rugi sebesar US$15 juta setelah menyatakan artikel buatan Heard pada 2018 mengenai pengalamannya menjadi korban kekerasan seksual sebagai pencemaran nama baik terhadap Depp.

Heard, yang menunduk sepanjang pembacaan keputusan juri, mengaku sangat 'patah hati' dan kecewa atas keputusan pengadilan itu.

Adapun Deep, yang mendengarkan keputusan juri itu dari Inggris, lewat unggahan di Instagram, menyebut para juri telah mengembalikan hidupnya kembali.

Dalam kolom opini di The Washington Post, Heard mendeskripsikan dirinya sebagai 'figur publik yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)' tanpa menyebut nama Depp. Namun, Depp, yang merasa dituduh oleh mantan istrinya itu, menuntut ganti rugi sebesar US$15 juta.

Heard membalas tuntutan Depp itu dengan melancarkan tuntutan balik sebesar US$100 juta. Aktris berusia 36 tahun itu mengklaim dirinya dicemarkan nama baiknya oleh kuasa hukum Depp, Adam Waldman, yang mengatakan kepada Daily Mail bahwa klaim dirinya menjadi korban KDRT adalah hoaks.

Juri juga sepakat bahwa Heard dicemarkan nama baiknya dan menyatakan dia berhak atas ganti rugi, namun jumlahnya jauh lebih kecil ketimbang yang harus dibayarkan Heard, yaitu US$2 juta. (AFP/OL-1)