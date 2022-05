Johnny Depp Sangkal Tuduhan Amber Heard dengan Sebutan Sangat Brutal dan Kejam

Aktor Johnny Depp kembali ke bangku saksi, Rabu (25/4), untuk menyangkal testimoni mantan istrinya, Amber Heard, dalam kasus defamasi.

Depp mengatakan tuduhan Heard terhadapnya "sangat brutal, kejam dan tidak benar", dilansir Reuters pada Kamis.

Bintang "Pirates of the Caribbean" itu menuntut Heard sebesar 50 juta dolar AS, mengatakan sang mantan istri menodai namanya ketika mengklaim dia adalah korban kekerasan domestik dalam artikel yang ditulisnya di The Washington Post. Heard balas menuntut US$100 juta, mengatakan Depp menodai namanya karena menyebutnya pembohong.

Pada Rabu, Depp dan pengacara menyangkal testimoni Heard yang mengklaim sang aktor melakukan kekerasan fisik dan seksual berkali-kali sebelum dan selama pernikahan mereka yang berakhir pada 2017.

Depp membeberkan reaksinya terhadap apa yang diucapkan Heard selama persidangan yang sudah berlangsung selama enam pekan. "Mengerikan, konyol, memalukan, menggelikan, menyakitkan, biadab," kata Depp, menambahkan, "sangat brutal, kejam, dan tidak benar. Semua tidak benar."

"Tidak ada manusia yang sempurna," kata Depp. "Tapi saya tidak pernah seumur hidup melakukan kekerasan seksual, kekerasan fisik."

Sebelumnya, Depp mengatakan kepada para juri di persidangan bahwa orang yang melakukan kekerasan adalah Heard. "Apa pun yang akan terjadi, saya ada di sini dan mengatakan kebenaran dan saya sudah mengungkapkan beban yang saya bawa selama enam tahun."

Dalam pemeriksaan silang, pengacara Heard mengonfrontasi Depp dengan pesan teks dari teleponnya. Satu pesan yang ditujukan kepada asisten mendeskripsikan genital perempuan dengan tulisan "MILIK SAYA".

"SAYA BUTUH. SAYA MAU. SAYA AMBIL," tulis pesan tersebut.

Depp membantah menulis pesan itu dan mengatakan teleponnya mungkin dipakai oleh orang lain atau pesannya diubah.

Sebelumnya, model Inggris Kate Moss muncul sebentar untuk membantah klaim Heard tentang "rumor" mengenai pertengkaran mereka di tangga saat Moss dan Depp berkencan pada 1990-an.

Kate Moss mengatakan, yang sebenarnya terjadi adalah dia tergelincir di tangga dan punggungnya terluka ketika mereka sedang berlibur di Jamaika. Depp segera datang untuk menolongnya, menggendongnya ke kamar dan meminta bantuan medis. "Dia tidak pernah mendorong, menendang atau melempar saya dari tangga," kata Moss yang tampil lewat video dari Inggris, dikutip dari Reuters.

Insiden itu jadi masalah ketika Heard bersaksi dia pernah memukul Depp karena dia pikir Depp akan mendorong adiknya dari tangga, hal yang ia sebut dilakukan terhadap Kate Moss.

Depp, peraih tiga nominasi Oscar, dan Heard bertemu pada 2009 di lokasi syuting "The Rum Diary" dan mereka menikah pada Februari 2015. Perceraian mereka diresmikan dua tahun kemudian.

Kasus ini bermula dari artikel opini Heard di Washington Post. Artikel itu tak menyebut nama Depp secara eksplisit, tapi pengacara mengatakan jelas bahwa Heard merujuk kepada Depp ketika menulis dia adalah "figur publik yang mewakili kekerasan domestik".

Depp, salah satu bintang ternama di Hollywood, mengatakan tuduhan Heard membuatnya kehilangan "segalanya". Film "Pirates" ditunda dan peran Depp di "Fantastic Beasts", sempalan "Harry Potter", diganti oleh aktor lain. (Ant/OL-12)