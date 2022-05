Kang Daniel Rilis Album Penuh Pertama 

KANG Daniel merilis album penuh pertamanya sebagai penyanyi solo yang bertajuk The Story.

"Album ini menggambarkan perjalanan saya sendiri untuk menemukan warna musik saya. Saya ingin membuat musik yang bisa 'menyembuhkan' orang lain," kata Kang Daniel saat konferensi pers, dikutip dari Yonhap, Kamis (26/5).

Album The Story terdiri dari 10 lagu, termasuk single utama Upside Down, Don't Tell, dan Mad.

Baca juga: Kang Daniel dan Chae Soo-bin Bahas Penampilan di Rookie Cops

Penyanyi berusia 25 tahun ini mengatakan, setelah merilis Yellow, tahun lalu, dia mengalami masa-masa sulit untuk promosi lagu terbarunya. Pasalnya, lagu-lagu terbaru Kang Daniel kini bernuansa ceria dengan musik upbeat.

Mengenai alasannya dia memilih kembali ke musik upbeat, Kang Daniel mengaku musik itulah yang paling menggambarkan diirnya.

"Staf dan penari yang bekerja dengan saya juga mengatakan lagu yang penuh semangat seperti itu cocok untuk saya. Saya pikir ini sangat terasa seperti saya dan merupakan warna musik saya yang sebenarnya," katanya.

Dia menambahkan, lagu Upside Down merupakan lagu bertempo sedang yang akan nyaman didengarkan saat berkendara.

Di lagu tersebut, dia juga memamerkan keterampilan b-boying atau breakdance, yang telah lama tidak dia lakukan sejak musim kedua acara Produce 101.

"Sangat sulit, karena saya belum berlatih sejak program audisi tersebut. Aku akan menunjukkannya lagi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama," kata Kang Daniel.

"Meskipun meninggalkan banyak memar dan bekas lainnya di tubuh saya, saya lebih merasa bangga karena penggemar menyukainya," pungkasnya. (Ant/OL-1)