Tinggalkan Oh My Girl, Jiho Rilis Surat untuk Penggemar

WM Entertainment telah mengumumkan bahwa Jiho resmi berpisah dengan agensi itu dan keluar dari grup K-Pop Oh My Girl. Jiho pun membagikan surat tulisan tangan ke fancafe grup untuk membahas masalah tersebut secara pribadi.

"Halo Miracle (klub penggemar Oh My Girl), ini Jiho. Saya menulis surat ini karena ada berita yang harus saya bagikan dengan Miracle," ungkap Jiho dikutip dari Soompi, Selasa (10/5).

"Saya berbicara berkali-kali dengan agensi kami tentang masa depan dan kami menyimpulkan bahwa ke depan, kami akan saling mendukung jalan satu sama lain. Di masa depan, saya akan mendukung promosi Oh My Girl sebagai anggota Miracle dan bukan sebagai anggota Oh My Girl," tambahnya.

Lebih lanjut, melalui surat itu, Jiho juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh Miracle. Kendati demikian, Jiho tidak memberi informasi mendetail tentang alasannya keluar dari girl grup tersebut.

"Saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih kepada Miracle karena telah menciptakan momen seperti keajaiban dalam hidup saya. Berkat kalian semua, saya bisa tumbuh dan bahagia selama tujuh tahun terakhir. Semoga kebahagiaan juga tersampaikan pada Miracle," tulisnya.

"Meskipun saya belum dapat membagikan detail tentang upaya masa depan saya, saya akan menjanjikan satu hal kepada Anda. Tidak peduli apa yang saya lakukan di masa depan, saya akan bekerja keras dan membayar Anda dengan citra yang baik. Mari kita dukung Oh My Girl bersama-sama di masa depan!" tutupnya.

Oh My Girl memulai debutnya pada 2015 dan telah merilis banyak hits termasuk Dun Dun Dance, Dolphin, Nonstop, dan Secret Garden.

Oh My Girl baru-baru ini merilis album studio kedua mereka Real Love pada Maret dan mereka merayakan ulang tahun ketujuh debut mereka pada 30 April. (Ant/OL-1)