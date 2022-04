2NE1 Reuni di Panggung Coachella

GRUP K-pop ternama 2NE1 memberi kejutan lewat reuni di panggung Coachella untuk pertama kalinya sejak bubar enam tahun lalu. Diawali penampilan solo CL, tiga anggota lainnya berkumpul untuk membawakan lagu "I Am the Best" yang dipopulerkan tahun 2011.



Dikutip dari Rolling Stone, spekulasi tentang reuni kejutan ini mengemuka setelah ada pengumuman di unggahan Weibo dari akun resmi manajemen dan label rekaman 88rising yang menyebut dan men-tag 2NE1 selain CL sebagai bagian dari acara tersebut.

Rumor kian santer ketika staf anggota lain dari 2NE1 seperti Park Bom membuat unggahan bahwa dia berada di Amerika Serikat, dan Dara, yang rajin mencuit dan berbagi konten setiap hari di media sosial mendadak bungkam selama sepekan.



Pertunjukan terakhir 2NE1 adalah Mnet Asian Music Awards 2015, ketika CL memboyong anggota grupnya yang lain saat tampil solo, serupa dengan apa yang terjadi di Coachella tahun ini. Kali ini, CL membawakan lagu solo termasuk "Spicy" dari album "Alpha" dan "Hello Bitches". Untuk lagu pamungkas, CL ditemani Park Bom, Dara dan Minzy.



2NE1 debut di bawah agensi YG Entertainment pada 2009 dan langsung menjadi salah satu grup yang paling sukses. Keempatnya adalah pionir dalam hal bereksperimen dengan suara dan penampilan yang tergolong baru di dunia K-pop kala itu. Pada 2012, mereka menjadi grup K-pop perempuan pertama yang menggelar tur dunia.



Setelah bubar, setiap anggota sibuk dengan aktivitas masing-masing, baik itu tampil di televisi atau proyek solo. Beberapa tahun terakhir, mereka sering membagikan momen perjumpaan rutin dan sering menyiratkan gagasan soal berkumpul bersama. (Ant/OL-6)