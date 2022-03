Ecstasy, Single Baru Faye Risakotta

PENYANYI solo Faye Risakotta merilis single digital terbarunya berjudul Ecstasy sebagai pengantar karya pertamanya di tahun ini menuju peluncuran EP Mind Of My Own, April mendatang.

Dikutip dari siaran pers, Ecstasy merupakan sebuah lagu romansa yang berasal dari pengalaman pribadi Faye.

Melalui lagu tersebut, Faye menceritakan pengalaman jatuh cinta dengan seseorang yang dapat memberikan perasaan berbunga-bunga layaknya ekstasi.

Single ini ditulis dan diproduksi oleh Faye. Ecstasy mengedepankan mood dan ambience dari seluruh aspek penulisan lagu serta olah vokal. Lagu ini dapat dinikmati di berbagai platform digital.

Ecstasy menjadi single kedelapan Faye setelah pertama kali dikenal melalui single If You See Me Cry pada 2016 lalu. Penyanyi asal Jakarta itu memulai karier musiknya di usia 13 tahun.

Sebelumnya, ia telah merilis single Stay Home pada Desember 2018 dan Simple pada Februari 2019. Versi strings dari Stay Home dirilis pada Juli 2019.

Single terbaru Faye, Like It Was Yesterday, yang dirilis pada 2021 lalu menandai EP-nya yang akan datang yang dijadwalkan rilis pada tahun ini. (Ant/OL-1)