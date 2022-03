Peter Gadiot akan Jadi Shanks di Serial Live Action One Piece

AKTOR Peter Gadiot akan memerankan karakter Shanks di serial live-action One Piece, yang rencananya akan tayang di Netflix.

Film itu berdasarkan manga Jepang ikonik dengan judul sama, One Piece, yang berpusat pada tokoh Monkey D Luffy, seorang pemuda yang memulai perjalanan untuk menjadi raja bajak laut dan menemukan harta karun yang terkenal.

Sementara karakter Shanks atau yang juga dikenal sebagai Red-Haired Shanks merupakan bajak laut legendaris dan pahlawan masa kecil Luffy.

Sebelumnya, para pemeran karakter One Piece telah diumumkan, termasuk Inaki Godoy sebagai Monkey D Luffy, Mackenyu sebagai Rorona Zoro, Emily Rudd sebagai Nami, Jacob Romero Gibson sebagai Usopp, Taz Skylar sebagai Sanji, dan seterusnya.

Gadiot baru-baru ini muncul dalam serial drama Yellowjackets (2021) sebagai Adam.

Gadiot juga dikenal karena memerankan James Valdez di serial USA Network Queen of the South. Kredit proyek TV lainnya termasuk Once Upon a Time in Wonderland, Matador, dan miniseri Tut.

Serial live-action One Piece direncanakan tayang 10 episode di Netflix. Selain berbentuk manga, One Piece telah mencetak lebih dari 1000 episode serial anime hingga saat ini bersama 14 film animasi.

Dalam proyek live-action, Steven Maeda dan Matt Owens bertugas sebagai co-writer, co-showrunner, dan produser eksekutif.

Selain itu, Marty Adelstein dan Becky Clements of Tomorrow Studios juga menjadi produser eksekutif bersama dengan penulis serial manga Eiichiro Oda.

Serial live-action One Piece merupakan produksi bersama antara Netflix dan Tomorrow Studios, dengan Netflix menangani produksi fisik. (Ant/OL-1)