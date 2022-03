UN1TRIP Goes To Turkiye Tayang di Vidio mulai Hari Ini

GRUP vokal UN1TY berlibur ke Turki dan perjalanan mereka di negara tersebut dirangkum dalam program UN1TRIP Goes To Turkiye, yang tayang eksklusif di Vidio mulai hari ini, Selasa (29/3).

Co-Founder dan Chief Brand Officer 1ID Entertainment Dien Tirto Buwono mengatakan, UN1TY, yang melakukan debut pada 2019 itu memang selalu memiliki agenda khusus dan proyek istimewa di setiap Ramadhan.

"Ini kali kedua UN1TY melakukan perjalanan ke luar negeri dan kita jadikan konten. Jadi dulu di 2019 kita bikin Road to Unity, saat itu ke Korea Selatan untuk syuting video musik pertama. Waktu itu antusiasmenya bagus, jadi kesempatan bagi fans UN1TY untuk mengenal idolanya lebih lanjut," kata Dien saat konferensi pers secara virtual, dikutip Selasa (29/3).

"UN1TY sendiri sebagai grup memang tidak ingin jalan sendirian, tapi ingin selalu menggandeng fans. Makanya kita bikin konten secara rutin. Ini bisa jadi sesuatu yang cocok untuk UN1TY membagikan pengalamannya dengan para fans dan lahirlah UN1TRIP Goes To Turkiye ini," lanjut Dien.

Vice President Content at Vidio Eva Stephanie Kurnia menambahkan, UN1TY akan menyapa penggemar mereka sebanyak tiga kali dalam seminggu, yakni Selasa dan Jumat pukul 16.00 WIB untuk episode baru UN1TRIP Goes To Turkiye dan Minggu untuk livestream.

"Akan banyak kejutan juga tentunya, karena setiap kali kita berbicara dengan 1ID itu ide-idenya selalu out of the box, tim UN1TY juga sangat spontan. Jadi staytune, jangan sampai ketinggalan," ujar Eva.

Mengenai perjalanan selama di Turki, salah satu anggota UN1TY yakni Farhan mengaku dia merasakan hubungan para anggota menjadi lebih erat.

"Kita jadi saling mengenal satu sama lain. Mau ada apa-apa, tiap bangun ketemunya member, jadi makin lama makin dapet aja kelengketannya," kata Farhan.

"Kalau aku, yang didapat adalah pengalamannya, kasih sayang member satu sama lain, dan dari perjalanan ini makin terlihat karakter masing-masing member," ujar ]anggota UN1TY lainnya, Ricky.

UN1TY merupakan grup vokal yang dibentuk melalui acara survival musik yang diadakan oleh 1ID Music.

Grup yang beranggotakan Farhan, Ricky, Fajri, Fenly, Fiki, Shandy, Gilang, dan Zweitson itu debut pada 2019 lewat single berjudul Coba Cintaku dan Satu. (Ant/OL-1)