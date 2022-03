Lewat Album Baru, Red Velvet Ingin Jadi Ratu Segala Musim

GRUP K-pop Red Velvet mengaku mereka tidak ingin sekadar mendapat julukan Ratu Musim Panas di dunia musik, melainkan juga Ratu Segala Musim, yang ditandai dengan perilisan album baru pada Senin (21/3) waktu setempat dan rencana perilisan album lain pada tahun ini.

Julukan Ratu Musim Panas telah didapatkan Red Velvet karena lagu-lagu bertema musim panas mereka seperti Red Flavor dan Umpah Umpah meraih popularitas.

Red Velvet beranggotakan lima personel terdiri dari Joy, Irene, Yeri, Wendy, dan Seulgi.

"Seperti yang kalian tahu, orang-orang mencari lagu musim semi setiap kali musim semi kembali. Kami, Red Velvet, ingin mengambil alih musim semi ini," kata Wendy, dikutip dari Yonhap, Kamis (24/3).

Sementara Joy melangkah lebih jauh dengan mengatakan grup itu juga tidak ingin hanya mendapat julukan sebagai Ratu Musim Panas atau mungkin Ratu Musim Semi saja.

"Karena kami akan merilis banyak album tahun ini, kami ingin menjadi ratu dari semua musim," ujar Joy.

Pada Senin (21/3), grup itu merilis angsuran pertama dari seri album baru tahun ini. Album EP The ReVe Festival 2022 -Feel My Rhythm, yang dirilis pada pukul 18.00 waktu setempat merupakan rilisan pertama Red Velvet dalam tujuh bulan sejak EP terakhir Queendom, Agustus tahun lalu.

EP tersebut juga merupakan yang pertama dari seri The ReVe Festival 2022.

Red Velet berencana merilis lebih banyak album seri tahun ini dengan tema perjalanan imajiner (imaginary trip), menurut grup tersebut.

Album baru yang baru dirilis memiliki lagu utama berjudul Feel My Rhythm. Lagu ini merupakan lagu pop dance, yang menggabungkan melodi string yang halus dan elegan serta trap beat yang intens.

Lagu itu dimulai dengan sampel Air on the G String dari komposer Jerman Johann Sebastian Bach.

"Kami memilihnya sebagai lagu utama, karena ini bukan hanya lagu yang bisa mewakili sisi klasik, energik, dan menantang Red Velvet, tetapi juga lagu yang bisa membuat kami memulai lagi dengan perjalanan imajiner, tema utama dari seri album," kata Seulgi.

Selain lagu Feel My Rhythm, album ini berisi lima lagu lainnya, yaitu Rainbow Halo, Beg For Me, BAMBOLEO, Good, Bad, Ugly, dan In My Dreams. (Ant/OL-1)