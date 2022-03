Keanu Reeves Perankan Batman dalam DC League of Super-Pets

BANYAK penggemar yang akhirnya mendapatkan keinginan mereka karena Warner Bros telah mengungkapkan bahwa Keanu Reeves akan memerankan Batman dalam animasi DC League of Super-Pets. Suara Reeves yang mengintimidasi dan dapat dikenali dapat didengar di trailer terbaru untuk film tersebut.

Kevin Hart akan memerankan salah satu dari beberapa pembantu Batman dengan meminjamkan suaranya untuk Ace the Bat-Hound. Trailer menunjukkan Batman dan Ace menceritakan masa lalu tragis mereka.

DC League of Super-Pets akan menjelajah seluruh DC Universe. Krypto the Super-Dog (Dwayne Johnson) dan Superman (John Krasinski) juga muncul sebentar di trailer.

Warner Bros telah mengumpulkan pemeran yang mengesankan untuk film animasi terbaru mereka dengan beberapa bintang komedi yang memberikan suara mereka kepada rekan-rekan berkaki empat Krypto dan Ace. Vanessa Bayer akan memerankan PB sebagai seekor babi yang menjadi hewan peliharaan Wonder Woman, Natasha Lyonne akan memerankan Merton sebagai seekor kura-kura cepat yang menemukan rumah dengan The Flash, dan Diego Luna akan mengisi suara Ch'p sebagai seekor tupai berkekuatan listrik yang menjadi hewan peliharaan Green Lantern.

Marc Maron akan meminjamkan suaranya untuk Lex Luthor. Selain itu, Kate McKinnon, Thomas Middleditch, Ben Schwartz, dan Jameela Jamil juga dijadwalkan tampil dalam film tersebut. Peran mereka kemungkinan besar bisa menyempurnakan Justice League lain.

Baca juga: Jadwal Shazam 2 Maju tapi Black Adam, The Flash, Aquaman 2 Mundur

Jared Stern (The Watch, The Internship) menyutradarai film tersebut. Kolaborasi pertamanya dengan Warner Animation Group ketika menjadi seorang penulis di The Lego Batman Movie dan The Lego Ninjago Movie. (Collider/OL-14)