Lee Tae Ri Bintangi Red Heart

AGENSI Starhaus Entertainment secara resmi mengonfirmasi bahwa Lee Tae Ri akan muncul di serial drama Korea Red Heart.

Mengutip Soompi, Selasa (1/3), Red Heart adalah drama sejarah fiksi tentang Lee Tae, yang menjadi raja Joseon dan memimpikan monarki absolut.

Lee Joon, Kang Han Na, dan Jang Hyuk sebelumnya telah dikonfirmasi akan membintangi drama tersebut.

Lee Joon telah berperan sebagai Lee Tae, yang bertujuan memperkuat otoritasnya dengan menyingkirkan Park Kye Won dan rakyatnya.

Lee Tae adalah orang yang berpikir tindakan apa pun dapat dibenarkan untuk mencapai tujuannya.

Di sisi lain, Kang Han Na telah ditawari peran Yoo Jung, seorang perempuan berjiwa bebas yang membuat Lee Tae jatuh cinta. Lee Tae pun akhirnya memilih Yoo Jung sebagai putri mahkotanya. Sayangnya, hal itu menyebabkan situasi yang merepotkan bagi keluarganya.

Jang Hyuk akan berperan sebagai Park Kye Won, yang akan terlibat dalamkonflik intens dengan Lee Tae. Kemudian Lee Tae Ri akan berperan menjadi Park Nam Sang, anak tunggal Park Kye Won.

Sebelumnya, nama Lee Tae Ri juga telah dikenal melalui perannya dalam berbagai drama termasuk Beauty Inside, Extraordinary You, dan Tale of the Nine-Tailed.

Red Heart dijadwalkan tayang di paruh pertama 2022. (Ant/OL-1)