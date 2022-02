Lee Yoo-mi Mengaku Kesulitan Syuting Dua Seri Bersamaan

AKTRIS Lee Yoo-mi mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan mendalami peran untuk dua karakter saat syuting serial Squid Game dan All of Us Are Dead dalam waktu bersamaan.

Dua karakter yang ia perankan, yaitu Ji-yeong di Squid Game dan Na-yeon di All of Us Are Dead, memiliki karakteristik yang bertolak belakang satu sama lain.

Sementara pengambilan gambar Squid Game dan All of Us Are Dead sama-sama diadakan pada musim panas 2020.

"Saya mempelajari karakter saya ketika berada di dalam mobil sambil pindah lokasi syuting. Saat pergi syuting All of Us Are Dead, saya seperti mengisi sesuatu ke dalam diri saya. Tapi saat pergi syuting Squid Game, saya harus beralih dalam versi lain," kata Lee, dikutip dari Yonhap, Kamis (17/2).

Meski kesulitan, Lee merasa beruntung karena berhasil menampilkan peran dengan gaya yang sangat berbeda dalam waktu singkat.

Instagram @netflixid--Penampilan Lee Yoo Mi di Squid Game (atas) dan All of Us Are Dead (bawah).

Lee menjadi salah satu aktris yang namanya langsung melejit secara global usai bermain dalam dua serial drama Korea Netflix itu.

Di Squid Game, yang dirilis pada September tahun lalu, Lee berperan sebagai Ji-yeong atau pemain nomor 240. Ia menjadi seorang perempuan muda yang bersaing untuk memperebutkan 45,6 miliar won.

Sementara di All of Us Are Dead, dia mengambil peran sebagai Na-yeon, seorang gadis remaja yang manja dan merasa istimewa.

Karakter ini memandang rendah teman-teman sekelasnya yang memiliki perbedaan latar belakang dan terus-menerus mengeluh.

"Dua serial itu sangat berharga dan penting bagi saya. Saya sudah menunggu begitu lama untuk menontonnya di layar. Saya hanya senang sekarang. Semuanya berjalan jauh lebih baik dari yang saya duga sebelumnya. Saya pikir saya beruntung," kata Lee.

Perbedaan karakter yang diperankan Lee tersebut menjadi perbincangan di media sosial. Banyak penonton berharap karakter Ji-yeong tetap bertahan hidup di Squid Game, sebaliknya Na-yeon menjadi karakter yang paling tidak disukai penonton.

"Saya telah menerima begitu banyak umpatan setelah bermain di All of Us Are Dead, sepertinya saya akan hidup lama," kata aktris berusia 27 tahun itu sambil tertawa.

Lee memulai debut aktingnya pada 2009 sebagai peran pendukung di acara TV termasuk sitkom Taehee, Hyekyo, Jihyun!

Selama berkarier dalam satu dekade, dia telah memainkan sebagian besar karakter pendukung, termasuk di Squid Game dan All of Us Are Dead.

Lee mengakui kesuksesan dua serial Netflix itu akan membantunya mendapatkan peran yang lebih besar.

"Yang paling penting dan patut disyukuri bahwa serial Netflix memberi saya lebih banyak kesempatan untuk melanjutkan karier di dunia akting dan merasakan lebih banyak peran yang berbeda di masa mendatang," katanya. (Ant/OL-1)