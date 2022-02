The Matrix Resurrection Hadir di HBO GIo Mulai 5 Februari

THE Matrix Resurrections, chapter keempat dari film sci-fi menggebrak karya pembuat film visioner Lana Wachowski, dapat ditonton streaming untuk pertama kalinya di HBO GO mulai Sabtu (5/2).

Film The Matrix Resurrection mempertemukan kembali para pemeran aslinya (Keanu Reeves dan Carrie-Anne Moss), dalam peran yang membuat mereka terkenal, Neo dan Trinity.

Para penggemar waralaba Matrix juga dapat menonton kembali trilogi original, The Matrix, The Matrix Reloaded, dan The Matrix Revolutions, di HBO GO.

Dalam The Matrix Resurrections, kembali ke dunia dengan dua realitas: satu, kehidupan sehari-hari; lainnya, apa yang ada di sebaliknya.

Untuk mengetahui apakah realitasnya merupakan sebuah konstruksi fisik atau mental, untuk benar-benar mengenal siapa dirinya, Mr. Anderson alias Neo diharuskan memilih dengan mengikuti “si kelinci putih”.

Dan bila ia telah mempelajari segalanya, itulah pilihan, sementara sebuah ilusi, masih menjadi satu-satunya jalan keluar — atau untuk menuju ke — Matrix.

Tentu saja, Neo telah mengetahui bahwa ia harus melakukan hal itu, namun apa yang tak diketahuinya adalah Matrix menjadi lebih kuat, lebih terjaga dan lebih berbahaya dari sebelumnya.

Menghidupkan kembali dunia ini setelah bertahun-tahun menjadi suatu pengalaman emosional bagi Wachowski, Reeves dan Moss.

Bagi Wachowski, “Saya ingin diri yang telah menua, hati yang telah menua, menjadi bagian dari The Matrix Trilogy. Ini merupakan salah satu alasan saya ingin kembali. Merupakan sesuatu yang indah menyaksikan Keanu dan Carrie dalam film ini. Mereka dalam usia yang sempurna untuk melakukannya saat ini—kita berada di usia yang sempurna. Dan Anda dapat melihat keduanya mencerminkannya dengan cara ini, dan hal ini hanya dimungkinkan karena waktu yang telah dilalui. Carrie tak kenal takut dan tangguh menjalani trilogi pertama, namun ia membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Dan tentu saja, Keanu, saya menyukainya, dan saya benar-benar ingin melihat seperti apa rasanya kembali ke narasi ini bersamanya.”

Film Warner Bros. Pictures ini juga dibintangi Yahya Abdul-Mateen II sebagai Morpheus yang bijaksana dan membumi, Jessica Henwick sebagai Bugs sang hacker, Jonathan Groff sebagai Smith, rekan bisnis Thomas Anderson, Neil Patrick Harris sebagai The Analyst, terapis Thomas, Priyanka Chopra Jonas sebagai Sati, sosok perempuan muda yang bijaksana dengan kemampuan dapat melihat kebenaran, dan Jada Pinkett Smith sebagai Niobe, sosok Jenderal garang yang penuh curiga terhadap kembalinya Neo ke Matrix.

Lana Wachowski menyutradarai film yang naskahnya ditulis oleh Wachowski & David Mitchell & Aleksandar Hemon, diambil dari karakter ciptaan Wachowski bersaudara. Film ini diproduksi oleh James McTeigue, Lana Wachowski dan Grant Hill. Dengan executive producer Garrett Grant, Terry Needham, Michael Salven, Karin Wachowski, Jesse Ehrman dan Bruce Berman.

Tim kreatif Wachowski di balik skenarionya antara lain kolaborasi Sense8: directors of photography Daniele Massaccesi dan John Toll, production designers Hugh Bateup dan Peter Walpole, editor Joseph Jett Sally, costume designer Lindsay Pugh, visual effects supervisor Dan Glass, dan composer Johnny Klimek dan Tom Tykwer. (RO/OL-1)