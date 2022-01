Della Dartyan Senang Bisa Perankan Arini yang Sebenarnya

PERNAH memerankan karakter yang sama di Love for Sale pertama dan kedua, Della Dartyan mengaku merasa lega bisa mengungkapkan sosok Arini yang sebenarnya di film Arini by Love Inc.

"Yang pasti happy banget. Aku merasa beruntung banget bisa memerankan karakter ini dari 2017 dan jadi pembelajaran tersendiri untuk aku di dunia seni peran. Karena kan karakter ini terus berkembang dari tahun ke tahun," ungkap Della saat jumpa pers virtual, Selasa (25/1).

"Finally, aku bisa memberi tahu, siapa sih Arini. Soalnya tuh menariknya gini, dari 2017 aku tuh seperti memerankan peran dalam peran. Ini tuh menarik banget kan karena Arini ada banyak layer. Dan yang dilihatin di Love for Sale 1 dan 2 itu adalah layer terluarnya sebenarnya" sambungnya.

Lebih lanjut, Della menjelaskan, saat pertama kali memerankan sosok Arini, dirinya telah membuat background tentang karakter tersebut. Sehingga, Della pun merasa tidak terlalu kesulitan saat mendalami karakter sebagai Arini di Arini by Love Inc.

"Sebenarnya kalau background story tuh sudah ada dari awal waktu aku menciptakan Arini di Love for Sale. Aku sih tipe yang kalau misalnya dapat peran, aku pasti akan membuat dunianya sendiri. Aku juga pasti nulis. Jadi begitu memerankan Arini lagi, tinggal buka lagi background-nya," kata Della.

"Kalau untuk adaptasi pasti ada. Lebih ke reminder lagi sih, kayak mengulang lagi antara Arini yang dulu dan sekarang," tambahnya.

Dalam film Arini by Love Inc, nantinya pihak perusahaan Love.inc akan dihadapkan dengan ketegangan bahwa aset terbesar mereka yakni Arini kini memiliki sebuah keinginan. Arini pun merupakan seorang agen jasa pemberi kebahagiaan yang ingin mengejar kebahagiaan sendiri dengan mencari seseorang dari masa lalunya. (Ant/OL-1)