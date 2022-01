BIOSKOP Online kembali merilis original konten terbaru "Arini by Love Inc" yang dijadwalkan akan mulai tayang pada 4 Februari 2022.



"Lewat film ini, harapannya orang-orang dapat memahami bahwa untuk mencapai kebahagiaan atau memenuhi keinginan dalam hidup memang harus diperjuangkan, seperti apa yang dilakukan Arini, walaupun kita belum tahu seperti apa akhirnya karena kita hidup di bawah tekanan sebuah sistem," kata Adrianto Sinaga selaku sutradara dalam acara jumpa pers virtual, Selasa (25/1).

Baca juga: Happy Salma Sebut Sisi Kemanusiaan Jadi Daya Tarik Film Nana



"Arini by Love Inc" menceritakan tentang sosok Arini yang merupakan seorang agen jasa pemberi kebahagiaan bernama Love.inc, yang ingin mengejar kebahagiaan sendiri dengan mencari seseorang dari masa lalunya. Namun, Arini harus menghadapi kenyataan bahwa sistem Love.inc selalu menghapus ingatan masa lalunya.



Sosok Arini dalam film tersebut akan kembali diperankan oleh Della Dartyan. Sebelumnya, dirinya pun sempat tampil sebagai sosok yang sama dalam film "Love For Sale" 1 dan 2.



"Kembali lagi menjadi Arini, tapi dalam versi yang bukan romantis-romantisan. Semoga kali ini tetap bisa mencuri tempat di hati penonton dan bisa menghadirkan sebuah pengalaman baru yang unik, walaupun tetap bertemu dengan sosok Arini yang sama," ujar Della.



Selain Della, aktor lainnya yang akan hadir dalam film ini termasuk Kelly Tandiono, Marisa Anita dan Faris Nahdi. Pembelian tiket pre-sale "Arini by Love Inc" sudah bisa didapatkan mulai 21 Januari lalu seharga Rp20.000. Film ini pun nantinya dapat dinikmati melalui website www.bioskoponline.com dan melalui aplikasi Bioskop Online pada 4 Februari 2022.