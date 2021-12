Lagu Duet BamBam GOT7 dan Seulgi Red Velvet Puncaki Tangga Lagu

BAMBAM GOT7 sukses menorehkan prestasi lewat single kolaborasinya bersama Seulgi Red Velvet berjudul Who Are You, yang dirilis pada Selasa (28/12).

Mengutip Soompi, Rabu (29/12), single Who Are You milik BamBam dan Seulgi sukses menduduki puncak tangga lagu Genie dan iTunes Top Songs di 21 negara termasuk Argentina, Brasil, Kamboja, Israel, Kazakhstan, Kenya, Laos, Peru, Polandia, Thailand, Turki, Malaysia, Mongolia, Filipina, Prancis, Qatar, Kolombia, dan Ekuador.

Selain itu, tagar #WhoAreYouOUTNOW juga menjadi trending di seluruh dunia tidak lama setelah single tersebut dirilis.

Pencapaian tersebut membuktikan BamBam berhasil meraih popularitas secara global melalui karyanya.

Who Are You merupakan sebuah lagu bernuansa ballad, yang dipadukan dengan musik elektropop.

Proses produksi lagu tersebut melibatkan sejumlah musisi mulai dari Grey (Kyle Trewartha, Michael Trewartha), Mikael Temrowski, hingga Livvi Franc.

Sementara itu, BamBam sendiri berpartsisipasi dalam pembuatan lirik bersama Lee Seuran, Lee Ha Jin, Grey ((Kyle Trewartha, Michael Trewartha), Mikael Temrowski, dan Livvi Franc.

Setelah GOT7 hengkang dari JYP Entertainment pada awal 2021, para anggotanya fokus meniti karier masing-masing termasuk BamBam.

Pada Juni lalu, dia resmi melakukan debut sebagai penyanyi solo dengan merilis mini album bertajuk riBBon. (Ant/OL-1)