Voice of Baceprot Akhiri 2021 dengan Tampil di Supermusic NEXTZone

VOICE of Baceprot (VoB), yang belum lama ini melakukan tur Eropa, akan menghibur para penikmat musik Indonesia dalam acara Supermusic NEXTZone Live 360 Virtual Concert, pada 23 Desember.

Masih mengusung konsep sudut pandang 360 derajat dan aksi kolaborasi spesial dari musisi kenamaan, edisi keempat ini juga menampilkan kolaborasi VoB dengan pembetot bas atraktif Barry Likumahuwa dan gitaris Kelompok Penerbang Roket Rey Marshall serta Dewa Budjana dan Adyan Gorust pada sesi live interview.

Edisi kali ini terasa semakin spesial karena menghadirkan suguhan aksi panggung tidak biasa dari yang pernah ada.

Baca juga: Jasonmozes Rilis Single Baru Senandika: Suara Batin

Ditambah lagi dengan konsep bertema The Stage of Freedom, dengan para penonton akan merasakan kobaran energi musik lintas genre dengan tata panggung dan permainan lampu nan megah, yang merefleksikan esensi dari 'suara berisik' VoB.

Supermusic, selaku penyelenggara, sengaja menggandeng VoB secara eksklusif usai mereka rampung menjalani konser tur Eropa bertajuk Fight, Dream, Believe, yang digelar di delapan kota di Belanda, Belgia, Prancis, dan Swiss dalam rangka promo lagu tunggal terbaru berjudul God, Allow Me (Please), to Play Music.

"Di Edisi keempat ini, VoB ditantang untuk berkolaborasi dengan Barry Likumahuwa dan Rey Marshall. Tidak terbayang bagaimana keseruan yang terjadi di panggung nanti dengan berbagai aksi penuh kejutan dan wajib disaksikan," kata perwakilan Supermusic, Adjie Aditya Purwaka, dikutip dari siaran resmi, Rabu (22/12).

Selain nomor anyar God, Allow Me (Please), to Play Music, yang istimewa di konser virtual ini, VoB membawakan set list yang hampir sama dengan konser tur Eropa mereka.

Bahkan secara khusus, VoB juga akan mempersembahkan lagu terbaru yang akan dirilis dalam waktu dekat.

Trio beranggotakan Firda Marsya Kurnia (vokal dan gitar), Widi Rahmawati (bass), dan Euis Siti Aisyah (drum) ini mengaku antusias jelang konser.

Bagi mereka, pertunjukan ini merupakan sebuah penyambutan setelah kepulangan dari rangkaian konser tur Eropa.

"Karena itu, kami sangat excited dan tidak sabar apalagi di konser kali ini kami berkesempatan berkolaborasi dengan musisi-musisi senior yang sekaligus guru kami. Ada beberapa up-coming single terbaru yang juga kami bawakan di sini," ujar VoB.

Pertunjukan dengan visual sudut pandang 360 derajat merupakan pengalaman pertama bagi VoB. Ketiganya yakin hal ini akan memberikan sensasi yang berbeda bagi penonton.

Selain itu, kolaborasi dengan musisi lintas genre memberikan pengalaman yang unik. Bagi grup musik yang sebelumnya bernama Voice of Baqitos ini, proses workshop dan jamming bersama dua seniornya terasa sangat menyenangkan.

"Yang spesial dari kolaborasi ini adalah penonton bisa menikmati dua warna berbeda, yaitu dari VoB dan yang dimiliki oleh para kolaborator saling mengisi tanpa mengurangi cita rasa dari lagu yang dibawakan. Akan ada juga aksi kejutan yang patut untuk ditunggu," kata VoB.

Supermusic NEXTZone Live 360 Virtual Concert bisa diakses dan ditonton langsung melalui situs www.superlive.id secara gratis.

Para pembeli merchandise di Superstore Official juga memiliki peluang untuk mengikuti sesi virtual meet & greet via Zoom yang akan disiarkan langsung pada saat live streaming. (Ant/OL-1)