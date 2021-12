Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts Tayang di HBO Go Pada 1 Januari

FOTO perdana tayangan kilas balik spesial yang paling ditunggu-tunggu, Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, yang akan tayang di HBO GO pada 1 Januari 2022, telah dirilis. Begitu juga dengan teaser trailer-nya.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts mengumpulkan Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, bersama sejumlah pemeran dan pembuat film dari delapan film Harry Potter yang kembali ke Hogwarts untuk pertama kalinya untuk merayakan film pertama, Harry Potter and the Sorcerer's Stone.

Tayangan kilas balik spesial ini akan menceritakan pembuat film yang luar biasa lewat wawancara mendalam dan obrolan para pemain, mengundang para penggemar dalam petualangan pribadi menakjubkan untuk pertama kali melalui salah satu film franchise paling disukai sepanjang masa.

Baca juga: Rayakan 20 Tahun Film Harry Potter, Para Pemeran Kembali ke Hogwarts

Para alumni film Harry Potter film yang hadir dalam perayaan tidak terlupakan ini antara lain Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, dan Evanna Lynch.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts diproduksi oleh Warner Bros. Unscripted Television bekerja sama dengan Warner Horizon di studio ikonik Warner Bros. Studio Tour London—The Making of Harry Potter.

Executive producer tayangan ini adalah Casey Patterson dari Casey Patterson Entertainment (A West Wing Special to Benefit When We All Vote) dan Pulse Films (Beastie Boys Story).

Anda juga bisa menyaksikan kedelapan film Harry Potter serta Harry Potter; Hogwarts Tournament of HHouses di HBO GO. (RO/OL-1)