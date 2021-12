ABBA Gugat Band Cover Abba Mania

GRUP Swedia ABBA mengajukan gugatan agar band cover Inggris, yang dikenal sebagai Abba Mania, berhenti menggunakan nama itu.

Dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Distrik Amerika Serikat (AS) di Manhattan, pengacara ABBA menuduh manajer Abba Mania melakukan perilaku parasit dan itikad buruk dengan menukar niat baik dan ciri khas ABBA dalam mempromosikan Abba Mania.

ABBA mengatakan para terdakwa telah mengabaikan tuntutan mereka untuk berhenti menggunakan Abba Mania di media sosial, YouTube, dan situs web abbamania.com, atau menerima saran untuk menggunakan nama ABBA Tribute agar tidak membingungkan orang-orang.

Gugatan pelanggaran merek dagang ABBA muncul di tengah tur AS untuk Abba Mania, yang menyebut diri mereka The Original Tribute from London's West End!.

Polar Music International AB adalah penggugat yang telah menangani urusan bisnis ABBA sejak grup tersebut didirikan pdaa 1972 di Stockholm. Gugatannya itu juga berisi tuntutan ganti rugi.

Situs web Abba Mania menuliskan Abba Mania sama sekali tidak terkait, berafiliasi, atau didukung oleh Polar Music atau ABBA dalam huruf kapital kecil.

ABBA telah menjual sekitar 385 juta rekaman dan dikenal dengan lagu-lagu seperti Waterloo, Dancing Queen, Money, Money, Money, dan The Winner Takes It All.

Mereka juga salah satu grup pertama yang menggunakan video musik untuk mempromosikan musiknya.

ABBA, bulan lalu, merilis album baru pertamanya dalam 40 tahun, Voyage, dan merencanakan pertunjukan panggung yang menampilkan avatar digital para anggotanya, yang kini berusia 70-an, yang akan meniru penampilan mereka pada era 1970-an. (Ant/OL-1)