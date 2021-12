Mikha Angelo Sebut Before You Lagu Tersedih yang Pernah Dia Nyanyikan

SETELAH merilis Kinari, Awal Mula, dan Rumah yang Baru, Rapijali Book Soundtrack menghadirkan lagu baru berjudul Before You yang dinyanyikan Mikha Angelo.

Lagu berbahasa Inggris ini ditulis Dee Lestari, yang juga penulis serial novel Rapijali.

Before You adalah lagu cinta sekaligus patah hati.

Di dunia Rapijali, lagu ini dinyanyikan karakter Rakai Surya dan ditujukan untuk seorang perempuan yang Rakai cintai tapi tidak bisa dia miliki karena kesenjangan sosial di antara mereka berdua.

"Ketika mencari vokalis untuk menyuarakan Rakai, calon utamanya sudah langsung Mikha Angelo. Mikha Angelo adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu, dan biasanya musisi berkapasitas seperti itu selalu menyanyi dengan autentisitas tinggi," ujar Dee dalam keterangan resmi dikutip Selasa (7/12).

Bagi Dee, Mikha adalah sosok ideal untuk menjadi Rakai. Akan tetapi, Dee sempat khawatir jika jebolan X Factor musim pertama itu akan menolaknya.

"Karena dia juga penulis lagu, dan saya paham kalau seorang penulis lagu akan sangat selektif untuk menyanyikan lagu orang lain karena dia tahu persis mana yang dia suka dan tidak, mana yang bisa dia bawakan dan tidak," kata Dee.

"Ternyata, Mikha Angelo bersedia, dan ketika saya mendengar Mikha Angelo menyanyikan demonya, rasanya sempurna," lanjutnya.

Sementara itu, Mikha mengatakan awalnya berniat mundur dari proyek lagu ini karena takut tidak bisa menyanyikan Before You dengan baik.

Selain itu, Mikha berpikir banyak penyanyi di luar sana yang bisa membawakan lagu itu dengan lebih emosional.

"Saya percaya intuisi Dee Lestari yang sudah membayangkan saya sebagai penyanyi lagu tersebut. Akhirnya, saya menerima tawarannya," kata Mikha.

Bagi Mikha, Before You adalah lagu yang sedih. Cara menyanyikannya pun seperti orang sedang bicara dan ada sentuhan musikal di dalamnya.

Liriknya sangat deskriptif, karakter dan kisah Rakai pun tergambar jelas lewat liriknya. Perspektif itu terbawa sampai ke proses take vocal dan Mikha seperti memainkan sebuah peran, seakan-seakan sedang menghadapi masalah seperti yang diceritakan dalam lagu itu.

"Ini adalah lagu tersedih yang pernah saya nyanyikan. Jadi, ini hal besar bagi saya dan saya senang mendapat kesempatan ini," pungkas Mikha. (Ant/OL-1)