Yellow Claw Gandeng Syaqish untuk Lagu Twitter

IKON musik elektronik asal Belanda Yellow Claw menggandeng penyanyi pendatang baru Indonesia, Syaqish, untuk merilis lagu Twitter.

Selama pandemi covid-19 berlangsung, Yellow Claw memilih menjalani hari-harinya di Indonesia dan melakukan beberapa kolaborasi dengan beberapa musisi tanah air seperti Ramengvrl dan SIHK dalam Bass God, Sara Fajira di D.R.U.G.S, dan Weird Genius di HUSH featuring Reikko yang masuk salah satu nominasi AMI tahun ini.

Kali ini pun, Yellow Claw memperkenalkan seorang penyanyi sekaligus penulis lagu Syaqish asal Jakarta.

Lagu Twitter masuk dalam mini album The Black Delorean Project yang akan rilis pada 10 Desember, di bawah payung Barong Family, yang merupakan salah satu label musik EDM terbesar di industri ini.

Selain Twitter, dalam mini album ini terdapat lagu tunggal lain yang berjudul Trap Anthem.

"Rilisan kali ini menandai perjalanan karier Yellow Claw yang utuh. Bukan saja untuk kembali menunjukkan karya lagu-lagu trap Yellow Claw yang sudah melambungkan namanya, tapi juga sebagai statement bahwa Black Delorean adalah inti dari semuanya," ujar Yellow Claw dalam pernyatan resmi, dikutip Kamis (9/12).

Yellow Claw baru saja menyelesaikan serangkaian pertunjukan di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Mini album Yellow Claw yang akan datang ini sekaligus menghantarkan mereka ke sebuah festival yang diadakan di Lollapalooza.

Sampai saat ini, Yellow Claw telah mengumpulkan lebih dari 1 miliar stream di musik mereka, tampil di festival dan klub serta bekerja dengan beberapa pemain terbesar di industri musik elektronik.

Kolaborasi mereka dengan DJ Snake, Steve Aoki, Krewella, Gucci Mane dan Tinashe, menghasilkan hits global seperti DJ Turn It Up, Do You Like Bass, dan Till It Hurts, yang meledak di klub-klub dunia hingga saat ini. (Ant/OL-1)