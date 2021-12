Heave Rilis EP Perdana

RATUSAN kali workshop di studio, rutinitas latihan bersama untuk menjaga chemistry yang ada, brainstorming lagu baik notasi ataupun segi lirik, telah dilalui trio Alternative Rock asal Jakarta, Heave.

Setelah sempat merilis beberapa single selama kurun waktu 6 tahun belakangan ini, band yang didirikan pada 2015 lalu itu akhirnya merilis EP perdana mereka.

Debut EP How Big is Your Worry?, merupakan mini album persembahan Nickinsky, Casey dan Denito untuk para penggemar musik Alternative Rock -- yang menggaung popularitasnya di medio 1990-an.

EP ini berisikan 5 trek di antaranya Eccentric, yang rilis Juli 2021 lalu dengan menggunakan gimmick beruang cokelat tapi tidak manis.

EP debut mereka ini merupakan ekspresi dari masing-masing personel yang berasal dari pengalaman pribadi.

How Big is Your Worry? merupakan EP yang tercipta atas dasar keresahan yang terjadi sehari-hari. Alienation (Menyendiri), Conservative (Konservatif), Epiphany (Pencerahan), Stoic (Memendam), dan akhirnya Distrust (Ketidakpercayaan) menjadi tema-tema yang diusung di EP debut yang judulnya sendiri terinspirasi dari buku anak-anak.

Di EP debutnya ini, Heave menyajikan ragam suara dan nuansa. Mulai dari 2 lagu yang punya beat energik, yaitu Eccentric, yang dibuat secara spontan diiringi melody bandel dan lirik yang nyentrik. Serta nomor andalan teranyarnya, New Sound, yang memiliki sentuhan distorsi gahar.

Tidak hanya itu, Heave pun melengkapinya dengan nomor-nomor syahdu untuk menemani kamu di perjalanan. This Isn't Everything You Want yaitu lagu tentang pencerahan, Laurel Leaf yang bercerita tentang memendam perasaan, hingga nomor pamungkas Cut It Out/Please, bercerita tentang ketidak percayaan yang dibalut dengan nuansa semi akustik.

New Sound

Di debut EP mereka ini, New Sound didapuk jadi nomor wahid yang merepresentasikan keseluruhan ekspresi How Big is Your Worry?.

New Sound dipilih menjadi hit single dengan menceritakan sifat loyal dari seseorang yang tidak gampang terpengaruh dari hal-hal baru yang ada di sekitarnya. Sifat orang ini percaya akan prinsip hidup yang selalu dibawanya kemanapun dia pergi. Godaan ada, namanya manusia kalau nggak ada godaan mana bisa, tapi dirinya tetap bersikukuh pada pendirian dan prinsipnya.

Semangat kebaruan dari hit single New Sound mungkin bisa menular dan menjadikan pacuan untuk para personil Heave untuk bisa berkarya semakin ciamik dan terus menyebarkan pesan positif di setiap lagu yang mereka garap.

Ke depannya, Heave siap memanaskan panggung offline lagi dengan riff gitar khas Casey, suara alto dari Nickinsky, dan permainan bass yang mengalun dari Denito. (RO/OL-1)