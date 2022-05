Mengambil Kisah Hubungan Terkutuk Mitologi Yunani, Heave Rilis Video Klip Laurel Leaf

SEJAK merilis EP berjudul How Big is Your Worry?, Desember lalu, Heave rajin memproduksi video klip untuk karyanya. Terinspirasi dari kisah hubungan terkutuk mitologi Yunani, single Laurel Leaf pun turut melahirkan video megah bernuansa cinematic live-action 3D.

Dari lagu Laurel Leaf, Heave memetik cerita hubungan cinta Apollo dan Daphne, yang dikutuk Dewa Cinta bernama Eros. Eros mengutuk Apollo untuk terus mencintai dan sebaliknya Daphne dikutuk untuk membenci.

Di akhir cerita ini, Daphne pun memilih diubah menjadi pohon salam atau lebih dikenal dengan bay tree dan laurel tree, sebagai sinyal kuat agar Apollo berhenti mengejarnya.

Mengambil poin dari cerita tersebut, dipimpin digital artist Faiz Astro, music video Lauretl Leaf bercerita mengenai usaha keras dalam suatu hubungan yang tidak akan selalu berakhir secara bahagia.

Tidak hanya dalam hal cinta, tapi lebih jauh lagi tentang segala hal dalam kehidupan, usaha yang telah dibangun dari nol, fondasi yang kita pikir kokoh, semuanya dapat berakhir dengan hancur.

Bersama Faiz, sentuhan visual desainnya semakin memperhalus makna-makna menjadi sebuah video indah nan pupus harapan saat terlihat berbagai kehancuran yang terjadi di dalamnya. Rumah hancur berkeping-keping, akar pohon salam hidup dalam tubuh, dan ular putih menjalar menjadi poin-poin metafora dengan arti yang begitu dalam tentunya.

Terbentuk 2015, Heave yang beranggotakan Nickinsky Adisha (Vocal & Guitar); Casey Leiwakabessy (Guitar); dan Denito Avisenna (Bass). Mereka tumbuh besar dengan genre alternative-rock yang menjadi favorit mereka. Lewat Heave, mereka ingin membawa genre itu agar tetap relevan di masa sekarang.

Saat ini, Heave sedang dalam proses memproduksi single dan album pertama mereka, yang direncanakan rilis pada 2022 ini.

Laurel Leaf sudah dapat dinikmati serentak melalui platform musik digital, dan juga dapat disaksikan dalam bentuk video klip. Semoga pesan yang digagas Heave bisa sampai ke hati para pendengarnya, dan lagu ini bisa diterima serta didukung penuh oleh media dan publik. (RO/OL-1)