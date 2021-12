Cheat Codes Gandeng Dua Musisi untuk Single How Do You Love

TRIO Cheat Codes, baru-baru ini, merilis sebuah single bertajuk How Do You Love, yang menghadirkan vokal dari Lee Brice dan Lindsay Ell.

"Kami terbang ke Chicago bersama Lindsay Ell untuk memberikan kejutan pada Lee Brice ke salah satu show miliknya, yang kemudian rekaman perjalanan tersebut menjadi video musik dari lagu ini," kata Cheat Codes melalui keterangan resmi, Jumat (3/12).

"Lee Brice adalah musisi kawakan dan sangat mengerti bagaimana membuat hati pendengarnya terhanyut jadi kami tidak bisa memikirkan sosok lain untuk menyanyikan lagu duet ini bersama Lindsay Ell," tambah mereka.

Mereka berharap pendengar dapat menyukai lagu ini sama seperti layaknya mereka yang sangat menikmati pembuatannya. Grup tersebut menambahkan lagu itu punya perasaan cinta yang spesial dan terhubung ke semua orang.

"Ada kalanya kamu merasa terhanyut dan terkadang kamu merasa orang tersebut sangat cocok buatmu tanpa kamu mengerti kenapa - yang kami pelajari hingga akhirnya kami mengerti adalah, cinta membutuhkan waktu dan kami berharap untuk bisa menggambarkan perasaan tersebut lewat How Do You Love," katanya.

Cheat Codes merilis bagian pertama dari album debut mereka Hellraisers, PT 1, Mei lalu.

Rilisan yang sangat ditunggu ini ikut menghadirkan lagu-lagu di antaranya Lean On Me (feat Tinashe), Stay (feat Bryce Vine), Do It All Over (feat Marc E. Bassy), dan Hate You + Love You (feat AJ Mitchell).

Nama Hellraisers sendiri diambil dari julukan yang diberikan mantan manager mereka, Michael Theanne, yang meninggal dunia kurang lebih setahun yang lalu, yang mendeskripsikan sebuah gaya hidup yang penuh petualangan dan menyenangkan.

Album itu sendiri akan terdiri dari 3 bagian - tiap bagian punya pengaruh musik yang berbeda dari tiap member Cheat Codes.

Bagian pertama fokus pada Trevor yang lebih menyukai musik-musik pop, sementara bagian kedua fokus kepada kesukaan Kevin terhadap musik hip-hop.

Hellraisers Part 2 dirilis awal bulan ini dan juga telah dimulai dari 3 lagu dari album ini yang telah dirilis sebelumnya.

Single terakhir adalah Hurricane yang menghadirkan juga Grey dan Tyson Ritter. (Ant/OL-1)