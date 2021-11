Berkolaborasi Gelar Pertunjukan Digital Premium

PANDEMI covid-19 yang masih terjadi di berbagai penjuru dunia memang membatasi kegiatan masyarakat. Meski begitu, kondisi tersebut tidak boleh mematikan kreatitivtas, sebalinya justru harus menjadi pemantik.

Seperti yang dilakukan dua platform tiket acara digital terkemuka di Jepang, Moment House dan Zaiko. Mereka resmi mengumumkan kolaborasi terbaru dan bekerjasama menghadirkan acara digital yang menghubungkan artis-artis Asia dengan penggemar mereka di seluruh dunia.

Moment House telah berpengalaman dalam menggelar berbagai acara dengan sejumlah artis dari berbagai genre, di antaranya Halsey, St. Vincent, Tame Impala, Kygo, Kaytranada, Brockhampton, MARINA, Yola, Bryson Tiller, Grouplove dan lainnya.

Tak hanya itu, Moment House juga telah mencetak 1 juta tiket di 168 negara dan tambahan 44 wilayah hingga saat ini. Dengan misi menyatukan orang melalui seni dan teknologi, Moment House dibuat secara unik dengan fokus pada keramahan seniman, desain elegan, pengalaman pengguna, dan dukungan untuk penjualan merchandise, pembayaran global, dan banyak lagi.

Moment House Japan akan diluncurkan dalam tiga pengalaman sinematik global yang spesial. Tujuannya untuk menghubungkan artis Asia yang diakui secara global dengan penggemar mereka di seluruh dunia.

Jin Akanishi adalah salah satu penyanyi penyanyi/aktor Jepang yang berbasis di Los Angeles yang akan tampil secara online pada 25 Desember mendatang. Tiketnya bisa didapatkan di zaiko.id. untuk penggemarnya di Asia, dan di sini untuk penggemarnya di negara lain.

"Pada 25 Desember mendatang, saya akan menampilkan pengalaman digital pertama saya kepada orang-orang di seluruh dunia. Saya belum pernah tampil online sebelumnya, tetapi karena ini adalah acara peluncuran untuk merek global Moment House versi Jepang, Saya pikir itu akan menjadi panggung yang sempurna bagi saya untuk mempersembahkan penampilan pertama saya," ungkap Jin Akanishi.

"Saya akan memberikan penampilan unik yang tidak dapat Anda lihat dalam pertunjukan langsung reguler dari luar negeri. Saya harap semua orang dapat menikmati dan menikmati malam Natal yang luar biasa,” lanjut dia.

Setelah Akanishi, rapper/penyanyi Korea-Amerika Jessi akan tampil pada 22 Januari 2022. Tiket tersedia di sini untuk penggemar di Asia, dan di sini untuk penggemar di tempat lain. Selanjutnya, duo aktor/penyanyi Thailand Billkin dan PP Krit akan tampil pada 30 Januari 2022 .

Sementara itu, Billkin dan PP Krit akan menampilkan secara perdana lagu mereka yang populer dalam drama "I Told Sunset About You" dan "I Promised You The Moon" untuk penonton di seluruh dunia. (RO/A-1)