Telkomsel dan Catchplay+ Berkolaborasi Tingkatkan Pengalaman Menonton Hiburan Digital

PANDEMI covid-19 yang sudah berlangsung selama hampir dua tahun memang telah membentuk kebiasaan baru di tengah masyarakat. Salah satunya adalah dalam menikmati hiburan. Meski pemerintah sudah mengijinkan pembukaan berbagai tempat hiburan, termasuk hiburan, namun sebagian masyarakat masih lebih suka menyaksikan hiburan di rumah sendiri dengan alasan keamanan dan kenyamanan.

Untuk itu Telkomsel berkolaborasi dengan Catchplay+ untuk meningkatkan pengalaman menonton bagi masyarakat dengan membuka akses lebih luas dalam menikmati hiburan digital berkualitas yang lebih variatif. Dengan kolaborasi itu pengguna Telkomsel dari Sabang sampai Merauke semakin mudah dalam menikmati beragam konten unggulan Catchplay+ melalui paket Movie Lovers Basic bundling dengan data video yang terjangkau. Melalui langkah strategis ini, Telkomsel sebagai leading digital telco membuka kolaborasi lebih luas bersama Catchplay+ untuk menjangkau lebih banyak lagi penonton dari seluruh Indonesia.

Kolaborasi dengan Catchplay+ menambah koleksi #SinemaSpektakuler kelas dunia yang dimiliki ekosistem Telkomsel Video dan mempertegas komitmen Telkomsel sebagai ‘The Home of Entertainment’ untuk terus menghadirkan konten hiburan berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan dan minat seluruh segmen masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu.

“Kolaborasi dengan Catchplay+ merupakan bagian dari upaya Telkomsel untuk meningkatkan taraf hidup digital masyarakat dengan menghadirkan lebih banyak pilihan dalam mengakses hiburan digital kelas dunia cukup melalui smartphone, yang didukung kualitas jaringan broadband terdepan Telkomsel. Semoga kolaborasi ini dapat membuka lebih banyak kemungkinan bagi masyarakat dalam mengadopsi gaya hidup digital yang lebih komprehensif melalui pemanfaatan teknologi terdepan, dan turut mendorong kemajuan ekosistem digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Direktur Marketing Telkomsel Derrick Heng.

Telkomsel memiliki lebih dari 169 juta pelanggan, yang 117 juta di antaranya merupakan pengguna layanan data. Selain dukungan konektivitas jaringan broadband berteknologi 4G/LTE yang melayani 95% wilayah populasi di Indoensia, Telkomsel kini juga merupakan operator pertama yang menggelar jaringan 5G, yang pengembangannya terus dilakukan secara bertahap, yang akan memberikan pengalaman menyenangkan bagi pecinta film.

Pada kesempatan sama CEO of Catchplay Group Daphne Yang mengatakan bahwa langkah kolaborasi ini merupakan bentuk strategi sekaligus terobosan untuk memperluas jangkauan penonton di seluruh Indonesia. “Kami memberikan penawaran film terbaru di pasar selain berbagai serial eksklusif untuk pecinta film yang cerdas. Dalam upaya untuk terus meningkatkan jangkauan kami di Indonesia, kami telah bekerja sama dengan banyak ISP, TV berbayar, dan perusahaan telekomunikasi terkemuka. Kolaborasi dengan Telkomsel ini akan membantu kami membuat konten hiburan berkualitas tinggi menjadi lebih mudah dan dapat diakses oleh banyaknya pengguna Telkomsel di Indonesia.”

Sebagai platform streaming film untuk semua umur, Catchplay+ menyediakan beragam genre untuk dinikmati para penggemar film, mulai dari film-film blockbuster, lokal, serial drama internasional, dan juga animasi kini dapat dinikmati semua pelanggan Movie Lovers. Selain itu mereka juga menayangkan serial dan beragam film terbaru yang penayangannya berdekatan bahkan bersamaan dengan jadwal tayang di bioskop.

Di antara konten terbaru yang saat ini dapat dinikmati di Catchplay+ adalah film aksi yang menampilkan aktor laga Jason Statham, Wrath of Man, dan untuk penggemar thriller ada Spiral: From The Book of Saw. Selain itu ada juga Pipeline, Seobok, The Superdeep, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc, Why Women Kill S2, FBI: Most Wanted S2, Taiwanese series, Gold Leaf, atau serial BBC First.

Seluruh pelanggan Telkomsel di Tanah Air dapat mengakses berbagai konten unggulan tersebut dengan memanfaatkan Catchplay+ Movie Lovers Basic bundling dengan data video. Paket bundling mulai dari 7 hari = Rp15.000 (pengguna akan mendapatkan data 1 GB), 30 hari = Rp49.500 (pengguna akan mendapatkan data 3 GB) dan 90 hari = Rp99.000 (pengguna akan mendapatkan data 9 GB).

Satu akun pelanggan Catchplay+ bisa digunakan di lima perangkat terdaftar dan bisa menonton di dua perangkat sekaligus dalam waktu bersamaan, termasuk PC, ponsel pintar, tablet, dan televisi, sebuah solusi sempurna untuk menonton bersama keluarga, kerabat atau sahabat. (RO/A-1)