KlikFilm Hadirkan Film-Film Peraih Penghargaan Internasional

Deretan film yang tayang pada November 2021 di KlikFilm ini, selain menghadirkan secara ekslusif tiga film nasional baru dengan genre drama berjudul Langit Kala Senja yang diperankan Mika Tambayong, Omar Daniel dan Refal Hadi, Senzano Savana yang diperankan Adipati Dolken dan Baby Jovanca, Love of Fate yang diperankan oleh Dikta dan Febby Rastanty, ada juga film mancanegara peraih Palme d'Or dalam festival film Cannes 2021, Titane.

Selain itu, deretan film mancanegara lainnya adalah, Bergman Island yang juga hadir di Festival Film Cannes 2021, Night Raiders yang hadir di Toronto Internasional Film Festival, beberapa film drama musikal seperti A Star Is Born, The Piano, Tender Mercies, dan The Man Who Cried. Sedangkan film mancanegara lainnya ada film lawas milik Charlie Chaplin berjudul Tillie's Punctured Romance. Ada juga film begenre horor dan thriller seperti Meander.

Frederica, selaku Direktur KlikFilm mengaku sangat senang dengan hadirnya film Titane dan yang lainnya selama November 2021 di KlikFilm. "Tidak mudah untuk menghadirkan film peraih Palme d'Or seperti Titane di KlikFilm. Kami juga menghadirkan tiga film drama nasional terbaru," ujarnya.

Penasaran dengan film-film yang hadir di KlikFilm, simak sinopsisnya.

Titane

Dalam film ini, aktris pendatang baru Agathe Rousselle memerankan Alexia, yang mengalami kecelakaan mobil sejak kecil, akibat kecerobohan ayahnya. Akibat kecelakaan tersebut, kepala Alexia harus ditanam pelat titanium. Alexia bekerja sebagai penari. Di sini ia mendapat pelecehan, dan membuatnya membalas dendam dengan kejam.

Bergman Island

Bergman Island adalah sebuah film drama produksi bersama internasional tahun 2021, yang ditulis dan disutradarai oleh Mia Hansen-Løve. Dibintangi oleh Vicky Krieps, Tim Roth, Mia Wasikowska dan Anders Danielsen Lie. Film ini ditayangkan perdana di Festival Film Cannes pada 11 Juli 2021. Film tersebut dirilis di Prancis pada 14 Juli 2021, oleh Les Films du Losange

Night Rider

Night Raiders adalah film apokaliptik fiksi ilmiah Kanada-Selandia Baru yang ditulis dan disutradarai oleh Danis Goulet. Film ini dibintangi oleh Elle-Máijá Tailfeathers, Brooklyn Letexier-Hart, Alex Tarrant, Amanda Plummer dan Violet Nelson. Film Night Rider ditayangkan perdana di seluruh dunia di Festival Film Internasional Berlin ke-71 pada Maret 2021.

Meander

Cerita film Meander bermula saat Lisa (Gaia Weiss) beremu dengan Adam (Peter Franzen). Rupanya, Adam adalah seorang buronan dan Lisa terlambat mengetahuinya. Tak lama, Lisa menjadi korban dan harus berhadapan dengan peristiwa mengerikan.

The Piano

Film ini bercerita tentang seorang perempuan tunawicara bernama Ada McGrath yang diperankan oleh Holly Hunter. Dia memiliki seorang anak perempuan yang masih kecil bernama Flora yang diperankan oleh Anna Paquin. Ada sebenarnya tidak bisu tapi sejak suaminya meninggal dia sama sekali tidak pernah bicara lagi dengan siapa pun, termasuk anaknya. Karena membisu itu, dia hanya mengungkapkan perasaannya dengan bermain piano. Dan yang setia mendampingi Ada kemana saja dan menerjemahkan apa yang dia maksud adalah anaknya, Flora.

The Piano mendapatkan total 7 nominasi Academy Award, termasuk Best Picture. Film ini memenangkan tiga diantaranya, yaitu Best Actress untuk Holly Hunter, Best Supporting Actress untuk Anna Paquin, dan Best Original Screenplay.

Tender Mercies

Ini adalah sebuah film drama Amerika 1983 yang disutradarai oleh Bruce Beresford. Permainan latarnya yang dibuat oleh Horton Foote berfokus pada Mac Sledge, seorang penyanyi musik country alkoholik yang dipulihkan yang menjalani hidupnya dengan seorang seorang janda muda dan putranya di pedesaan Texas.