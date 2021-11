Johansson Sebenarnya Ingin Berperan Sebagai Superhero Ini Sebelum Jadi Black Widow

SCARLETT Johansson sukses menghidupkan Black Widow di Marvel Cinematic Universe (MCU).

Black Widow pertama kali muncul di MCU lewat film Iron Man 2 pada 2010, membuat kesan langsung dengan membanting Happy Hogan (Jon Favreau) dan dipekerjakan sebagai asisten Tony Stark (Robert Downey Jr.). Tentu saja, dia hanya menyamar dan mengawasi Stark pada saat itu.

Selama dekade berikutnya, Johansson menghidupkan peran Natasha Romanoff/Black Widow sebagai anggota penting Avengers.

Baca juga: Dune Bertahan di Puncak Box Office

Dia menyelamatkan dunia beberapa kali dan akhirnya menyerahkan hidupnya dalam upaya membalikkan jentikan jari mematikan Thanos (Josh Brolin) di Avengers: Endgame.

Aktor lain juga sempat dipertimbangkan untuk memerankan Black Widow sebelum Johansson menandatangani kontrak.

Menurut rumor, Natalie Portman, Jessica Biel, dan Jessica Alba adalah aktris yang dipertimbangkan untuk memainkan peran itu. Namun, Emily Blunt-lah mungkin paling mendekati memerankan Natasha Romanoff di MCU. Namun, aktor tersebut mengungkapkan bahwa dia harus menolak peran Black Widow karena terikat kontrak dengan Gulliver's Travels.

Meskipun Johansson akhirnya mengambil peran Black Widow, aktris itu sebenarnya ingin berperan sebagai karakter lain.

Dalam buku Marvel Studios yang baru, The Story of Marvel Studios: The Making Of The Marvel Cinematic Universe, Johansson mengungkapkan superhero Marvel lain pilihannya.

"Saya memunculkan beberapa karakter yang telah saya teliti yang saya pikir bisa memiliki ruang di MCU," katanya.

Pilihan lainnya adalah Wasp atau Blonde Phantom. Tentu saja, Black Widow, karakter yang akhirnya ia mainkan, juga ada dalam daftar Johansson.

Black Widow adalah salah satu anggota Avengers yang paling serius dan memiliki salah satu backstories paling gelap. Sepanjang MCU, kehidupan masa lalunya sebagai seorang pembunuh adalah beban konstan di pundaknya. (OL-1)