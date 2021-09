Bintang The Morning Show jadi The Riddler di Serial Batman Terbaru

DC dan Spotify menjadikan The Morning Show Hasan Minhaj sebagai salah satu penjahat super paling terkenal dari Crime Alley. Layanan audio streaming itu bekerja sama dengan Warner Bros/DC di Batman Unburried, podcast naratif yang menampilkan bintang Black Panther Winston Duke sebagai Caped Crusader.

Dalam podcast, Bruce Wayne bekerja di Rumah Sakit Gotham sebagai ahli patologi forensik yang memeriksa korban pembunuh berantai baru yang dikenal sebagai The Harvester. Dalam usahanya untuk membersihkan jalanan Kota Gotham yang kejam, Batman juga akan berhadapan dengan salah satu musuhnya yang paling membingungkan – The Riddler, yang akan dimainkan oleh Minhaj (via The Wrap).

Minhaj adalah seorang komedian yang terkenal karena menjadi pembawa acara serial komedi politik Patriot Act dan menjadi kontributor The Daily Show. Batman Unbured adalah konten yang jauh lebih gelap baginya.

Dia bergabung dengan jajaran nama-nama terkenal yang telah memerankan Edward Nygma/ The Riddler, termasuk Frank Gorshin di pertunjukan Batman tahun 1960-an, Jim Carrey di Batman Forever dan segera Paul Dano di The Batman. Pemeran lain untuk Batman Unburried termasuk Lance Reddick (Lost) dan Toks Olagundoye (Castle) sebagai Thomas dan Martha Wayne, Ashly Burch (Mythic Quest) sebagai mantan pacar Bruce Vicki Vale, John Rhys-Davies (Indiana Jones) sebagai Dr. Hunter dan Jason Isaacs (Harry Potter) sebagai kepala pelayan Alfred Pennyworth.

Baca juga: Ayo Rayakan Batman Day, 18 September

Penjahat klasik lainnya diharapkan muncul di Batman Unbured di luar The Riddler. Spotify belum mengumumkan tanggal rilis untuk proyek tersebut. Namun, streamer telah mengonfirmasi akan memulai debut podcast komedi Batman: The Audio Adventures pada Sabtu (18/9) untuk merayakan Hari Batman.

Jeffrey Wright, yang akan memerankan Komisaris Gordon di The Batman, sebenarnya mengenakan kerudung sebagai Bruce Wayne dalam seri yang digambarkan oleh Warner Bros sebagai "petualangan Batman yang seru dan berlebihan". Batman: The Audio Adventures juga akan menampilkan Rosario Dawson sebagai Catwoman dan John Leguizamo sebagai The Riddler. Fans pasti akan mendapatkan banyak teka-teki dalam bentuk audio. The Batman disebut akan dirilis pada 4 Maret 2022.(OL-5)