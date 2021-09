Ayo Rayakan Batman Day, 18 September

PERJUANGAN menegakkan keadilan berlangsung di seluruh dunia sebagai penghormatan atas warisan abadi dari sang Super Hero pada Hari Batman (Batman Day), Sabtu (18/9) mendatang.

Sepanjang September, DC dan Warner Bros. menghadirkan karakter ikonik sepanjang masa dan punya pengaruh besar dalam dunia komik, film, televisi dan banyak lagi itu dengan sejumlah kegiatan kemitraan, inisiatif, dan program khusus untuk menghormati sang Dark Knight.

Di Indonesia, para penggemar dapat memanjakan diri dengan sederat aktivitas, tayangan special, dan pernak-pernik bertema Batman, kecanggihan bat tech dan kontes berhadiah.

Raih berbagai hadiah menarik

Ingin memperlihatkan kecintaan kamu pada Batman dan meraih berbagai hadiah seru? HBO Asia menghadirkan AR filter di laman Instagram dan menantang para penggemarnya berkreasi menggunakan virtual Bat-Mobile.

Mudah kok, unggah saja hasil foto terbaik kamu dengan Bat-Mobile AR filter, tag @HBOASIA di Instagram atau @DCASIAOFFICIAL di Facebook dan gunakan hashtags #HBOASIA, #DCASIAOFFICIAL juga #BATMANMONTH untuk mengikuti kontes yang akan berlangsung pada 10 sampai 24 September.

Virtual Bat-mobile siap membantu kamu, keseruan petualangan sepanjang Batman Month telah dimulai!

Tonton tayangan khusus dengan keseruan aksi melawan kejahatan

Para penggemar animasi dapat menonton aksi seru melawan kejahatan yang dipimpin Batman di akhir pekan sepanjang September lewat tayangan khusus di Cartoon Network.

Tayangan itu terdiri dari flm yang tayang perdana pada Batman Day yaitu Lego DC Batman Family Matters serta sejumlah tayangan lainnya seperti LEGO DC Attack of the Legion of Doom!, LEGO DC Justice League: Gotham City Breakout, LEGO DC Justice League Vs Bizarro League, LEGO DC Justice League Cosmic Clash, LEGO Batman DC Super Heroes Unite, dan Scooby-Doo & Batman: The Brave and The Bold

Lebih suka nonton streaming? Jangan lewatkan berbagai aksi dari sang Dark Knight di HBO GO, mulai dari dua season serial Pennyworth yang bercerita tentang petualangan Alfred sebagai kepala pelayan yang paling dipercaya Batman.

Juga ada dua season serial Batwoman tentang sosok perempuan urakan dengan masa lalu yang sulit dan mendapat kesempatan kedua untuk bertahan di jalanan Gotham yang keras.

Hadir juga SEMBILAN film Batman yang menghadirkan sosok Bruce Wayne favorit kamu, mulai dari Peter Weller, Christian Bale sampai Heath Ledger, Ben McKenzie dan Ben Affleck. Tonton juga berbagai judul Batman animasi lainnya dari DC Universe.

Ikuti perjalanan menuju DC FanDome

Pastikan kamu sudah mencatat tanggal acara DC FanDome 2021 pada 17 Oktober mendatang. Batman Month adalah awal dari petualangan menuju puncak acara virtual terbesar, yang menampilkan film, gim, tayangan dan komik terbaru! Nantikan informasi terbarunya di DCFanDome.com.

Gunakan aplikasi Batman Bat-Tech AR yang baru pertama ada!

Aplikasi AR DC: Batman Bat-Tech Edition yang diluncurkan Agustus lalu untuk menghibur para remaja dengan pengalaman memukau.

Pada Batman Day, akan hadir sebuah misi, sebagai lanjutan dari cerita dalam aplikasi Bat-Tech. Para pemain dapat menyusup ke sarang Mr Freeze dan mendapati bahwa perampokan bank hanyalah pengalihan yang kejam seperti halnya ketika Bat-Tech App dibajak oleh The Riddler.

Dapatkah The Riddler benar-benar menggunakan teknologi Batman dan melawannya untuk menemukan Batcave? Batman membutuhkan kamu dan seluruh tim Knightwatch untuk mengentikan para Super-Villain.

Aplikasi ini tersedia di Play Store dan App Store. (RO/OL-1)