Lagunya Dinyanyikan Jungkook BTS, Seori Ucapkan Terima Kasih

"TERIMA Kasih Jungkook, BTS Army kini mengenal dan mendukung saya,” kata penyanyi K-pop Seori.

Sebelumnya, personel BTS Jungkook terdengar menyenandungkan lagu Running Through The Night milik Seori di acara televisi In The Soop.

Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Hindustan Times, Seori berbagi pemikirannya tentang insiden tersebut.

Seori mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Jungkook setelah dia terdengar menyenandungkan lagunya dan bahkan memasukkannya ke dalam daftar putarnya.

Pada 2020, Jungkook terdengar menyenandungkan lagu Running Through The Night dalam sebuah episode In The Soop. Beberapa penggemar BTS kemudian memperhatikan lagu tersebut.

Instagram @ bts.bighitofficial--Jungkook

Selama wawancara dengan Hindustan Times, Seori mengatakan dia merasa termotivasi setelah mengetahui Jungkook mengetahui lagunya, yang merupakan bagian dari album pertamanya.

"Tidak peduli seberapa keras saya memikirkannya, saya kagum, dan saya masih tidak percaya hal seperti ini terjadi pada saya. Ini bahkan lebih menarik karena itu dari album pertama saya. Fakta bahwa Jungkook tahu lagu saya dan mengatakannya. Hal-hal baik tentang itu, memberi saya banyak motivasi dan dukungan, mengetahui bahwa banyak orang berpikir positif terhadap pekerjaan saya," katanya.

Seori juga berterima kasih kepada penggemar BTS karena mengirimkan cinta mereka.

"Berkat dia, aku punya ARMY yang mengenaliku dan mendukungku. Jadi, aku pikir aku harus bekerja keras untuk membuat lagu yang lebih baik," tambahnya.

Berbagi inspirasi di balik Running Through The Night, Seori berkata, "Ketika saya menulis Running Through the Night, saya mengendarai sepeda saya di pusat kota pada malam hari untuk pertama kalinya dalam beberapa saat. Saya merasa sangat bebas dan saya merasa dapat menggunakan malam sebagai waktu yang mengarah pada kebebasan. Setelah hari yang sibuk, ketika Anda membutuhkan 'waktu' itu, kebanyakan adalah malam. Itu sebabnya saya ingin menulis tentang malam."

Awal musim panas ini, Seori berkolaborasi dengan TXT (Tomorrow X Together) di salah satu lagu baru mereka yang berjudul 1x0=LOVESONG (I Know I Love You).

Berbicara tentang reaksi yang dia terima dari para penggemar TXT, yang dikenal sebagai MOA, dia berkata, "Musik TXT Sunbaenim sangat bagus sehingga saya sangat senang ketika saya mendapat kesempatan berpartisipasi. Saya bekerja keras untuk tidak merusak lagu yang bagus dan tidak untuk mengecewakan mereka atau penggemar TXT, MOA. Untungnya, saya sangat senang bahwa MOA memberi kami umpan balik dan dukungan yang baik."

Seori menarik perhatian media sosial setelah dia membagikan cover Abir's Tango dan Khalid's Talk. Dia kemudian bergabung dengan ATISPAUS dan merilis beberapa lagu, termasuk kolaborasi dengan eaJ Day6. (OL-1)