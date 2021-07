Lennon dan McCartney Ternyata Pernah Rekaman Bareng Selepas The Beatles Bubar

DILANSIR dari situs far out magazine, dalam sebuah wawancara pada 1975, John Lennon mengakui bahwa dia dan Paul McCartney pernah melakukan perekaman setelah The Beatles bubar pada 1970.

“Saya bermain dengan Paul,” ungkap Lennon kala itu, “Saya benar-benar melakukannya. bermain dengan Paul. Kami melakukan banyak hal di LA, tetapi ada 50 orang lain yang bermain, semuanya hanya menonton saya dan Paul.”

Meskipun setiap anggota The Beatles berkolaborasi satu dengan yang lainnya setelah perpisahan, nama Paul dan John tidak pernah muncul bersama di album.

Baca juga: Bintang Pop Tiongkok Kris Wu Bantah Tuduhan Penyerangan Seksual

Rekaman tersebut tetap menjadi misteri sampai asisten pribadi Lennon dan istrinya Yoko Ono, May Pang, merilis buku pertamanya 'Loving John' pada 1983 yang menegaskan Lennon dan McCartney benar-benar melakukan rekaman bersama pada 28 Maret 1974, di Burbank, California.

Pang mengatakan, “Mereka membuat musik yang menyenangkan bersama malam itu.”

Lennon memutuskan memproduseri album temannya, Harry Nilsson, Pussy Cats, sementara Rock ‘N’ Roll duduk di limbo. Dua minggu setelah acara, Nilsson dan Lennon menemukan diri mereka di studio Burbank bersama dengan McCartney.

Malam itu adalah pertama kalinya Lennon dan McCartney bertemu kembali setelah tiga tahun berlalu. Sejak saat itu, masing-masing telah merilis lagu yang berbeda. (OL-1)