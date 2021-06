Ed Sheeran Tulis Lagu untuk BTS

DILANSIR dari situs NME, Ed Sheeran mengungkapkan ia telah menulis sebuah lagu baru untuk BTS.

Saat berbicara dengan Most Requested Live, Sheeran mengonfirmasi lagu baru tersebut setelah secara singkat mendiskusikan kolaborasi sebelumnya dengan grup Korea Selatan (Korsel) itu lewat lagu Make It Right.

Baca juga: Ini 8 Drama Korea Rating Tertinggi di Juni 2021

“Saya sebenarnya pernah bekerja dengan BTS pada rekaman terakhir mereka dan saya baru saja menulis lagu untuk rekaman terbaru mereka,” katanya. “Mereka juga pria yang super keren.”

Agensi BTS yakni Big Hit, juga telah mengkonfirmasi kabar tersebut dengan menyatakan, “Iya benar Ed Sheeran berpartisipasi dalam lagu baru BTS.” (OL-1)