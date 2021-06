Ini 8 Drama Korea Rating Tertinggi di Juni 2021

DRAMA Korea (drakor) masih terus digandrungi penonton Indonesia. Alur cerita yang menarik mampu menggaet penonton untuk merasakan emosi dalam drama korea. Penonton bisa memiliki ikatan emosi dengan karakter di dalam drama. Ikatan ini dianggap bisa membuat penonton mendapatkan pengalaman yang diinginkan yang tidak diperolehnya di dunia nyata.

Pada Juni ini, sederet drama-drama korea yang memiliki rating tertinggi. Seperti drakor Hospital Playlist 2 yang langsung bersaing dalam deretan drama Korea rating tertinggi minggu ketiga Juni. Berikut drakor dengan rating tertinggi yang menjadi salah satu tayangan favorit Anda berdasarkan Nielsen Korea ;

1. Revolutionary Sisters

Revolutionary Sisters menjadi drama Korea rating tertinggi di minggu ketiga Juni. Drama Korea dengan cerita keluarga tiap akhir pekan ini mendapat rating 29% dan 31,5%. Drama ini mampu mengalahkan sederet drama Korea populer lainnya di minggu ketiga Juni. Drama Korea ini menghibur penonton dengan cerita keluarga genre komedi, misteri, dan romantis.

2. Penthouse 3

Drakor Penthouse kembali dengan season ketiga di saluran TV channel SBS. Berdasarkan Nielsen Korea, Penthouse 3 mendapatkan rating tinggi sebesar 15,8 persen, 16,2 persen, dan juga 17,5 persen. Penthouse 3 bercerita persaingan dan balas dendam dari orang-orang yang tinggal di apartemen mewah bernama Hera Palace yang dihuni oleh para orang- orang kaya. Drama Korea ini dibintangi Lee Ji Ah, Uhm Ki Joon, dan Kim So Yeon.

3. Hospital Playlist 2

Selanjutnya ada drama Korea terbaru Hospital Playlist season 2. Menurut Nielsen Korea, episode perdana yang tayang Kamis (17/6) mengukuhkan rating 10% di saluran TV channel tvN. Hospital Playlist 2 mendapat rekor baru sebagai drama Korea dengan rating episode perdana tertinggi sepanjang masa di tvN. Drama Korea ini mengalahkan Goblin, Vincenzo hingga Reply 1988.

4. Mine

Berikurnya diperingkat keempat drama Korea rating tertinggi minggu ketiga Juni adalah Mine. Drama Korea Mine yang dibintangi Lee Bo Young itu memperoleh rating 9,4% di tvN. Drakor ini mengisahkan permasalahan yang dihadapi para wanita dari keluarga kaya. Drama Korea ini telah menayangkan dua episode terakhir. Apakah berakhir happy ending? Bisa Anda saksikan.

5. Bossam: Steal The Fate

Drakor ini memasangkan aktor Jung Il Woo dan aktris sekaligus penyanyi girl band SNSD, Yuri. Bossam: Steal The Fate menceritakan pria yang menyembunyikan identitasnya dan tidak sengaja mencuri seorang putri kerajaan. Menurut Nielsen Korea, Bossam: Steal The Fate mendapatkan rating 8,84% dan menjadi drama Korea rating tertinggi sepanjang masa di MBN.

6. Love (ft. Marriage and Divorce) 2.

Drama Korea yang kembali dengan season baru di bulan Juni ini meraih rating 6,2% di TV Chosun. Love (ft. Marriage and Divorce) 2 menceritakan tiga wanita di usia 30 tahun, 40 tahun, dan 50 tahun yang menghadapi konflik pernikahan karena peristiwa yang tidak terduga. Percintaan terlarang jadi bumbu dalam cerita dalam drakor ini.

7. Racket Boys

Salah satu drama Korea terbaru yang sedang populer, Racket Boys menjadi salah satu drama dengan perolehan rating tertinggi di minggu ketiga di Juni 2021 ini. Drama Korea terbaru tersebut meraih rating 4,3%. Racket Boys mengisahkan persahabatan para siswa yang bertemu di tim bulu tangkis sekolah.

8. My Roommate is a Gumiho

Posisi selanjutnya untuk drama Korea rating tertinggi pada minggu ketiga Juni diraih oleh My Roommate is a Gumiho. Drama ini mengisahkan cerita romantis bercampur fantasi. My Roommate is a Gumiho memasangkan aktris sekaligua penyanyi Hyeri Girl's Day dengan aktor Jang Ki Yong. Drama Korea tersebut meraih rating 4,2% di tvN. (OL-7)