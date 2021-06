Aktris AS Lisa Banes Meninggal 10 Hari usai Tabrak Lari

AKTRIS AS Lisa Banes, yang terkenal karena perannya dalam film Gone Girl, telah meninggal 10 hari setelah ditabrak oleh skuter atau sepeda motor di New York, seorang juru bicara polisi mengatakan Selasa (15/6).

Aktris TV, Broadway, dan film berusia 65 tahun itu dinyatakan meninggal, Senin (14/6), setelah menderita trauma kepala dalam kecelakaan di Manhattan, kata juru bicara Departemen Kepolisian New York kepada AFP.

"Banes tertabrak ketika kendaraan roda dua itu menerobos lampu merah saat dia berusaha menyeberang dari barat ke timur di Jalan West 64," kata juru bicara itu.

Investigasi sedang berlangsung tetapi tidak ada penangkapan yang dilakukan, tambahnya. NYPD mengatakan tidak dapat menentukan apakah kendaraan itu skuter atau sepeda motor.

"Kami sedih atas kematian Lisa yang tragis dan tidak masuk akal," kata agennya David Williams kepada NBC News. "Dia adalah wanita dengan semangat, kebaikan, dan kemurahan hati yang luar biasa dan berdedikasi pada pekerjaannya, baik di atas panggung maupun depan kamera dan terlebih lagi kepada istri, keluarga, dan teman-temannya."

Istri Banes, Kathryn Kranhold, men-tweet serangkaian foto untuk menghormati pasangannya pada Selasa. Kranhold telah meminta saksi untuk menemukan pengemudi.

Terlepas dari film Gone Girl pada 2014, Banes membintangi bersama Tom Cruise dalam komedi romantis 1988 berjudul Cocktail.