Sambut Libur Lebaran, Catchplay+ Siap Tayangkan Godzilla vs Kong

PANDEMI covid-19 yang masih melanda Tanah Air memaksa pemerintah untuk masih membuat berbagai pembantasan. Bahkan pemerintah terpaksa melarang masyarakat untuk mudik lebaran tahun ini.

Padahal banyak tempat hiburan yang masih tutup. Atau kalaupun buka, masih berbagai pembatasan yang ketat. Dengan melihat kondisi tesebut Catchplay+ menyediakan sumber hiburan untuk masyarakat Indonesia di rumah untuk libur lebaran kali ini. Platform OTT streaming itu melengkapi koleksi Tayang Perdana di Rumah dengan film terbaru Godzilla vs Kong. Para penggemar film kini bisa menonton pertarungan epik antara dua raksasa ikonik ini di Catchplay+ melalui berbagai akses termasuk website, aplikasi seluler, dan televisi.

Baca juga: Daftar Film Marvel Fase 4 Mulai 2021 sampai 2023

“Sejak 2020, kami sudah berkomitmen dalam menayangkan berbagai konten blockbuster terbaru di koleksi early access kami sebagai solusi bagi para pecinta film yang belum bisa menonton di bioskop,” ujar CEO Catchplay Group, Daphne Yang.

“Respon dari pengguna kami sangat positif. Kami senang dan bangga bisa terus menjadi ‘bioskop di rumah’ bagi para pelanggan kami, yang selalu menyediakan konten hiburan terbaru.”

Godzilla vs. Kong melengkapi koleksi Tayang Perdana di Rumah milik Catchplay+ setelah Peninsula, Wonder Woman 1984, The Little Things, Tom & Jerry the Movie, dan film hits bergenre sci-fi aksi asal Korea Selatan, SEOBOK. Seperti judul-judul sebelumnya, film MonsterVerse keempat ini bisa diakses sebagai Single Rental Premium di Catchplay+ seharga Rp49.500 (termasuk pajak), yang telah disesuaikan dengan harga tiket bioskop.

Namun untuk di Catchplay+, setelah membayar, pengguna memiliki waktu 30 hari untuk memulai nonton filmnya. Setelah mulai menonton, pengguna mendapatkan 48 jam untuk menonton sepuasnya. Satu akun pelanggan Catchplay+ bisa digunakan di lima perangkat terdaftar dan bisa menonton di dua perangkat sekaligus dalam waktu bersamaan, termasuk PC, ponsel pintar, tablet, dan televisi, sebuah solusi sempurna untuk menonton bersama keluarga, kerabat atau para sahabat.

Film Godzilla vs. Kong yang tayang bersamaan dengan rilis di bioskop ini kini bisa dinikmati di Catchplay+ melalui website, aplikasi yang bisa diunduh di iOS App Store atau Google Play Store baik untuk perangkat seluler ataupun televisi, Apple TV. Serta via platform rekanan seperti IndiHome, First Media, dan XL Home. Metode pembayaran yang tersedia termasuk kartu kredit/debit, transfer ATM, GOPAY, dan pulsa Telkomsel. (RO/A-1)