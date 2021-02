Brian J. Lovell Rilis Kisah Hubungan Rumit di Single Last Chance

Karya-karya terbaru dari musisi Indonesia terus membanjiri industri musik dan semakin memanjakan penikmat musik yang selalu haus dengan karya terbaru. Kini, Brian J. Lovell, musisi asal Surabaya menyapa dengan debut single berjudul Last Chance.

Lagu ballad nan ear-catchy ini sudah siap membuat siapapun yang mendengarkan terhanyut dengan suara dari penyanyi dan penulis lagu yang sempat menempuh pendidikan di Singapura ini.

Lagu ini diciptakan oleh Brian pada 2019 yang terinspirasi kisah cinta dari temannya. Dikisahkan oleh Brian, temannya tersebut mempunyai hubungan yang penuh dengan drama dan pertengkaran di dalamnya. Brian merasa, tidak jarang pula orang-orang dihadapkan dengan masa hubungan seperti itu. Untuk itulah, Brian menulis lagu ini untuk membuat orang-orang melihat bahwa tiap orang pernah merasakan ada di posisi tersebut dan tidak merasa sendiri. “It’s Normal to have a hearbreak. Normal juga untuk meminta kesempatan kedua pada orang yang kita sayang. Terutama untuk para cowok yang tidak mau memperlihatkan emosinya. Showing your emotion is not a sign of weakness but is a sign of strength. Aku ingin lagu ini membuat orang merasa bahwa dia tidak sendiri. Karena tiap orang juga merasakan apa yang dia rasakan,” ungkapnya.

Brian menceritakan perjuangannya hingga akhirnya dapat merilis single ini. “Aku memutuskan untuk pindah dari Surabaya ke Jakarta di bulan Februari 2020 dengan maksud ingin memulai karierku di dunia musik. 10 hari setelah pindah ke Jakarta, Indonesia dilanda pandemi yang mengharuskan adanya karantina wilayah,” kisahnya.

Banyak hal yang telah disiapkan oleh Brian usai dirilisnya single Last Chance ini. "Kalau single Last Chance adalah lagu yang sangat sedih, untuk karyaku selanjutnya, kalian akan mendengarkan lagu cinta paling bahagia menurutku," pungkasnya.