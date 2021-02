Trailer Justice League Versi Snyder Dirilis

FILM Justice League versi Zack Snyder akan dirilis hampir sebulan dari sekarang. Minggu (14/2), Warner Bros merilis trailer baru untuk film tersebut.

Setelah peristiwa Batman v Superman: Dawn of Justice, Batman dan Wonder Woman membentuk tim superhero, termasuk Flash, Aquaman, dan Cyborg. Kelompok tersebut mencoba melindungi dunia dari Steppenwolf.

Trailer dibuka dengan suara dari Lex Luthor, "Dewa sudah mati." Selain itu, seperti yang diharapkan, ada penampilan baru pada Joker yang diperankan Jared Leto dan Darkseid. Kepada Batman, Joker mengutip, "We live in society where honor is a distant memory. Isn't that right, Batman?"

Justice League pertama kali memulai debutnya pada November 2017 di bioskop. Snyder ialah sutradara asli film itu tetapi meninggalkan proyek selama pascaproduksi karena alasan pribadi.

Kemudian Joss Whedon untuk turun tangan dan menyelesaikan film. Setelah dirilis, penggemar mengkritik kontribusi Whedon terhadap film tersebut dan membuat kampanye internet selama bertahun-tahun yang meminta Warner Bros merilis versi asli Snyder.

Selain memberikan visi asli Snyder untuk film tersebut, konten baru juga ditambahkan, terutama Jared Leto yang bergabung dengan para pemain mengulangi perannya sebagai Joker. Tokoh jahat ini ia mainkan sebelumnya di Suicide Squad.

Sejumlah komentar netizen di berbagai media sosial tampaknya menyambut penuh antusias film dengan rating R itu. Justice League versi Zack Snyder akan dirilis pada 18 Maret secara eksklusif di HBO Max. (The Verge/OL-14)