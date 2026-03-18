Koleksi Raya Jenama Buttonscarves: Telusuri Jejak Islam di Mesir dan Maroko

MOTIF lotus ikonik yang kerap hadir dalam ornamen khas Mesir tampak indah tergambar di atas permukaan kerudung. Lotus telah lama dikenal sebagai simbol kehidupan dan pembaruan, makna yang selaras dengan refleksi selama Ramadan serta semangat baru yang hadir saat Hari Raya.

Ada pula kerudung dengan pola zellige, mosaik tradisional Maroko yang dikenal dengan susunan geometris khasnya. Kedua koleksi tersebut merupakan koleksi dari jenama lokal Buttonscarves yang menghadirkan Raya 2026 campaign.

Kampanye Raya 2026 ini mengambil inspirasi dari dua destinasi dengan identitas budaya yang kuat, yaitu Mesir dan Maroko. Dua negara ini dikenal dengan tradisi seni, warisan sejarah, serta kekayaan visual yang terus membentuk karakter budayanya hingga saat ini.

Melalui inspirasi tersebut, Raya 2026 campaign tidak hanya memaknai Raya sebagai momen perayaan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk mengenal dan mengapresiasi budaya yang melatarbelakangi inspirasi desain dalam koleksi tahun ini. Mulai dari situs bersejarah, detail arsitektur, hingga pengalaman kuliner lokal dan keseharian masyarakat setempat, yang kemudian menjadi bagian dari narasi visual campaign ini.

Koleksi Egypt Series merefleksikan kemegahan serta keindahan yang banyak ditemukan dalam warisan budaya Mesir. Salah satu elemen yang menjadi inspirasi adalah motif lotus ikonik yang kerap hadir dalam ornamen khas Mesir.

Sementara itu, Moroccan Series terinspirasi dari karakter artistik yang kuat dari Maroko. Pola dalam koleksi ini mengambil inspirasi dari zellige, mosaik tradisional Maroko yang dikenal dengan susunan geometris khasnya. Elemen ini banyak ditemukan pada halaman, masjid, maupun bangunan bersejarah di berbagai kota di Maroko dan kemudian diinterpretasikan kembali menjadi motif yang menghadirkan sentuhan seni khas negara tersebut.

Untuk melengkapi rangkaian Raya Collection, Buttonscarves juga menghadirkan pilihan Raya apparel yang membawa semangat storytelling yang sama. Koleksi ini menampilkan elemen desain khas Buttonscarves, termasuk motif monogram B.

Melalui kampanye ini, Buttonscarves mengajak untuk merayakan semangat berbagi dan inklusivitas, bahwa kebahagiaan Raya terasa semakin berarti ketika dapat dirasakan bersama.

“Melalui campaign ini, kami ingin mengangkat tempat-tempat yang memiliki keterkaitan kuat dengan sejarah dan budaya Islam, sekaligus membagikan cerita yang dapat membuka wawasan dan menginspirasi," kata Linda Anggrea, Chief Executive Officer (CEO) Buttonscarves, seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Media Indonesia, Selasa (17/3).

"Mesir dan Maroko memiliki warisan yang begitu kaya, dan kami berharap campaign ini dapat mengajak audiens untuk ikut merasakan semangat Raya melalui perjalanan cerita tersebut," lanjutnya. (H-2)

