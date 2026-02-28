Mini Showcase Koleksi Lebaran 2026 “Rayakan With Chika Jessica” Diluncurkan di Bekasi

Ilustrasi(Dok Istimewa)

MENYAMBUT momen Ramadhan dan Hari Raya yang selalu dinanti, GRAPHIS kembali menghadirkan kejutan istimewa melalui Mini Showcase Koleksi Lebaran 2026. Untuk kedua kalinya, brand fashion wanita yang terus tumbuh dan berevolusi bersama perempuan Indonesia ini kembali menggandeng public figure penuh pesona, Chika Jessica, lewat koleksi bertajuk “Rayakan With Chika Jessica.”

Acara mini showcase ini akan digelar pada 28 Februari 2026 di Matahari Department Store Metropolitan Mall Bekasi, menghadirkan pengalaman belanja yang hangat, intimate, dan penuh inspirasi menjelang Lebaran.

Koleksi Lebaran GRAPHIS tahun ini dirancang untuk perempuan modern yang aktif dan percaya diri, namun tetap ingin tampil effortless di setiap momen kebersamaan. Siluet clean dengan detail feminin yang subtle, serta palet warna lembut khas suasana Hari Raya menjadi highlight utama koleksi.

Kehadiran Chika Jessica kembali menjadi representasi karakter perempuan GRAPHIS: relatable, vibrant, dan memiliki energi positif. Sosoknya merefleksikan perempuan masa kini yang menjalani berbagai peran sebagai profesional, ibu, sahabat, maupun individu yang terus berkembang tanpa kehilangan gaya personalnya.

“Kolaborasi ini bukan hanya tentang fashion, tetapi tentang menghadirkan rasa percaya diri dan kebahagiaan di momen spesial Lebaran,” ujar perwakilan manajemen GRAPHIS.

CEO GRAPHIS, Dennis Yung Kusmajaya, menegaskan komitmen brand untuk terus relevan di industri fashion yang dinamis.

“GRAPHIS akan terus menjaga relevansi di industri fashion melalui inovasi yang konsisten—baik dari sisi pengembangan brand, desain koleksi, maupun kolaborasi strategis bersama mitra department store. Kami percaya, kekuatan brand bukan hanya pada produk, tetapi pada bagaimana kami membangun pengalaman dan kedekatan dengan customer di setiap momentum penting,” ujar Dennis.

Sementara itu, CEO sekaligus Designer GRAPHIS, Herlianti Iskandar, menambahkan bahwa kolaborasi dengan Chika Jessica memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan momen Lebaran.

“GRAPHIS dan Chika Jessica memiliki spirit yang sejalan—feminin, positif, dan dekat dengan keseharian perempuan Indonesia. Di momen Lebaran yang penuh kehangatan dan kebersamaan, kami ingin menghadirkan koleksi yang tidak hanya indah dikenakan, tetapi juga relevan dengan kebutuhan perempuan modern yang ingin tampil stylish sekaligus nyaman,” jelas Herlianti.

Sebagai retail partner yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang GRAPHIS, Matahari kembali menjadi tuan rumah eksklusif mini showcase ini di Metropolitan Mall Bekasi.

Sinergi antara GRAPHIS dan Matahari mencerminkan komitmen bersama dalam menghadirkan brand lokal berkualitas yang relevan dengan kebutuhan pasar saat ini—khususnya perempuan Indonesia yang mengutamakan style, kenyamanan, dan value dalam setiap pilihan fashion. Mini showcase ini menghadirkan sesi fashion talk, meet & greet bersama Chika Jessica, serta special promo koleksi Lebaran yang hanya tersedia selama periode acara berlangsung.

Melalui campaign terbaru ini, GRAPHIS berharap koleksi Lebaran 2026 tidak hanya menjadi pilihan outfit Hari Raya, tetapi juga menjadi bagian dari cerita hangat yang dikenang—karena setiap momen spesial layak dirayakan bersama keluarga dan orang terkasih. (H-2)