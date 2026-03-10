Memetik Inspirasi Keteguhan Perempuan Mesir di Panggung Mode Yogyakarta

Elzatta meluncurkan koleksi Sarimbit "Cahaya Keteguhan" di Yogyakarta. Terinspirasi dari keteguhan perempuan Mesir, koleksi ini bawa pesan haru untuk Ramadan.(MI/HO)

SEMANGAT Ramadan tahun ini terasa lebih bermakna di Main Atrium Ambarukmo Plaza, Yogyakarta. Pada Minggu (8/3/2026), menjadi saksi puncak rangkaian Glam Meet Up Festival yang mengusung tema besar "The Legacy: Cahaya Keteguhan". Acara ini bukan sekadar pameran busana, melainkan sebuah perayaan atas warisan kebaikan dan kekuatan karakter perempuan.

Inspirasi utama koleksi tahun ini datang dari tanah para nabi, Mesir. Negeri piramida tersebut dipilih sebagai simbol keteguhan perempuan-perempuan hebat dalam sejarah Islam. Melalui delapan seri Sarimbit terbaru, Al-Qibtiyah, Masyitah, Ummumusa, Miryam, Asiyah, Maryam, Hajar, hingga Sinai, kisah perjuangan mereka diterjemahkan ke dalam helai kain yang anggun.

"Untuk Raya 2026, kami menghadirkan Cahaya Keteguhan, sebuah persembahan yang terinspirasi dari keteguhan perempuan-perempuan berpengaruh di Mesir. Mereka yang berdiri tegak di tengah zaman, membawa cahaya perubahan," ujar Head Designer Elcorps, M. Rizky Idham.

Sentuhan Elegan untuk Keluarga

Koleksi ini dirancang secara inklusif untuk ayah, ibu, dan anak. Memadukan siluet modern dengan pilihan material premium mulai dari katun hingga organza, setiap potong pakaian mencerminkan kemewahan yang tetap nyaman. Pilihan warnanya pun beragam, mulai dari palet lembut (soft) hingga warna-warna tegas (bold), memberikan fleksibilitas bagi keluarga Indonesia untuk tampil selaras namun tetap memiliki karakter pribadi di hari kemenangan.

CEO Elzatta, Elidawati, mengungkapkan optimismenya terhadap koleksi ini. “Melalui riset dan persiapan yang matang, koleksi Sarimbit tahun ini hadir dengan tema Cahaya Keteguhan. Sebagai salah satu pelopor fashion muslim yang telah hadir sejak 2012, kami meyakini koleksi ini akan kembali mendapat sambutan hangat dari para pecinta Sarimbit, sebagaimana koleksi-koleksi kami dalam beberapa tahun terakhir,” tuturnya.

Lebih dari Sekadar Fesyen

Festival ini juga diperkaya dengan dimensi spiritual. Hadirnya Ustadzah Ghinan Rhinda bersama influencer Adelia Pasha dalam sesi sharing session memberikan ruang bagi pengunjung untuk merenungkan nilai-nilai keislaman yang relevan dengan kehidupan perempuan modern.

Puncak acara ditutup dengan penampilan memukau dari penyanyi Marcell Siahaan. Dengan gaya khasnya, Marcell membawakan deretan lagu hit seperti Ketika Kau Menyapa, Candu Asmara, hingga Firasat. Menariknya, Marcell tampil mengenakan koleksi Sarimbit, membuktikan bahwa desain busana muslim masa kini sangat fleksibel dan tetap stylish untuk berbagai karakter pemakainya.

Melalui kampanye #CahayaKeteguhan, Elzatta mengajak setiap perempuan untuk merayakan Idul Fitri dengan hati yang tenang dan keteguhan dalam bersikap. Seluruh koleksi ini kini telah tersedia di berbagai toko fisik serta kanal pembelian daring resmi untuk menemani momen hangat keluarga di seluruh Indonesia. (Z-2)