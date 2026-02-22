Tren Hijab Ramadan 2026 ala Shopee - Tampil Modis dengan Pilihan Produk Hijab Clean Look Jadi Andalan Sepanjang Hari(Dok Istimewa)

SELAMA Ramadan, pilihan outfit menjadi bagian penting dari keseharian. Dari tampilan yang rapi untuk beraktivitas dari pagi hari, gaya yang tetap nyaman saat berpindah agenda, hingga look yang lebih stylish untuk buka bersama keluarga dan kerabat, setiap momen membutuhkan sentuhan fesyen yang tepat. Tak heran jika busana dengan material breathable, potongan clean, dan warna-warna lembut semakin menjadi favorit karena mampu menghadirkan kesan effortless namun tetap sempurna sepanjang hari.

Kecenderungan ini membuat pengguna semakin selektif dalam memilih item fesyen yang tak hanya stylish, tetapi juga versatile untuk berbagai suasana selama Ramadan. Menemani pengguna dalam memenuhi ragam kebutuhan fesyen selama bulan suci, Shopee menghadirkan berbagai penawaran dan promo spesial di kampanye Big Ramadan Sale, seperti Beduk Berkah 10M, Gebyar Ramadan Serba Rp1, dan Kejar Voucher 50%.

Adi Rahardja, Senior Director of Business Development Shopee Indonesia, mengatakan selama Ramadan, banyak pengguna mempersiapkan koleksi fesyen yang bisa digunakan di berbagai kesempatan sehingga kenyamanan bahan dan kemudahan styling menjadi pertimbangan penting.

“Melalui Big Ramadan Sale 2026, kami ingin menjadikan Shopee sebagai destinasi belanja terbaik selama Ramadan. Dengan pilihan fesyen yang semakin variatif, promo yang spesial, serta pengalaman belanja yang interaktif, pengguna bisa berbelanja dengan lebih praktis dan menyenangkan. Ini juga menjadi panggung bagi UMKM dan brand lokal untuk menunjukkan kualitas dan kreativitas terbaiknya,” jelas Adi Rahardja.

Dari Subuh hingga Tarawih: Kenyamanan Jadi Kunci

Bagi perempuan urban, pemilihan hijab selama Ramadan kini bukan lagi sebatas mencari keserasian warna, melainkan tentang menemukan material yang mampu memberikan kenyamanan maksimal dari fajar hingga waktu tarawih. Kini, pengguna semakin selektif; mencari yang jatuhnya halus di bahu, tidak membuat telinga gerah, serta tetap rapi meski dipakai beraktivitas seharian.

Material menjadi fondasi utama dalam membangun tampilan yang effortless. Serat bambu dan katun dalam kategori sustainable voile, misalnya, semakin diminati karena sifatnya yang breathable dan mudah menyerap keringat. Premium jersey dan viscose tetap menjadi andalan berkat elastisitas serta kemudahan styling yang praktis untuk mobilitas tinggi. Sementara silk look dan satin minimalis kini hadir dalam versi yang lebih subtle, tidak terlalu glossy, namun tetap memberi kesan refined untuk momen formal.

Tekstur berdimensi seperti crinkle atau pleats kecil juga menjadi alternatif menarik. Detail ini memberi karakter visual tanpa membuat tampilan terasa ramai, selaras dengan arah minimalisme yang semakin kuat tahun ini.

The Art of Simplicity: Empat Formula Clean Look Ramadan 2026

Tren Elegant Serenity tidak memisahkan fungsi dan estetika. Material, siluet, dan warna kini hadir sebagai satu kesatuan solusi. Berikut empat pendekatan styling yang merangkum tren Ramadan 2026, sekaligus tercermin dalam koleksi brand lokal di Shopee:

Effortless Look + Loose Pashmina Material berbasis serat bambu atau katun yang ringan menjadi pilihan utama untuk aktivitas panjang. Dipadukan dengan styling loose tanpa banyak jarum, tampilan terasa natural dan effortless sepanjang hari. Pendekatan ini dapat ditemui dalam koleksi breathable milik WMD Fashion, yang mengedepankan kenyamanan tanpa mengorbankan kesan clean. Premium Jersey/Viscose + Sleek Practical Styling Elastis dan mudah dibentuk, cocok untuk transisi cepat dari kantor ke buka bersama, terutama cocok buat yang suka tampil dengan gaya hijab meleyot. Siluet yang clean memastikan tampilan tetap polished tanpa perlu banyak penyesuaian. Karakter ini selaras dengan koleksi minimalis dari Velose yang menonjolkan potongan sederhana dengan warna-warna lembut. Subtle Silk Look + Modern Square Scarf Finishing lembut dengan kilau yang tidak berlebihan memberi kesan dewasa dan refined. Square scarf bermotif minimal atau botanical memperkuat karakter tanpa keluar dari koridor clean look. Eksplorasi gaya ini juga terlihat dalam lini modest wear Zaskia Mecca, yang menghadirkan potongan rapi dengan sentuhan elegan. Textured Crinkle + Minimal Statement Pattern Tekstur halus seperti pleats kecil atau crinkle memberi dimensi visual yang elegan. Sentuhan motif natural dalam skala kecil menjadi aksen modern tanpa membuat keseluruhan tampilan terasa ramai. Interpretasi ini tampak pada koleksi bertekstur dari Heaven Lights, yang memadukan detail dan palet warna soft secara seimbang.

Palet warna pun memainkan peran penting. Dusty blue, muted sage, warm beige, hingga ivory bersih menjadi bahasa visual utama yang menenangkan sekaligus mudah dipadupadankan untuk berbagai agenda Ramadan.

Brand Lokal yang Semakin Adaptif

Ramadan 2026 menandai fase baru dalam evolusi modest fashion. Tren tidak lagi bergerak semata karena pergantian musim atau preferensi warna, melainkan dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup yang lebih dinamis. Kenyamanan, fleksibilitas, dan kualitas material menjadi pertimbangan utama dalam memilih produk yang mampu mendukung aktivitas dari pagi hingga malam.

Perkembangan ini turut mendorong brand lokal untuk semakin adaptif dalam merancang koleksi yang relevan dengan kebutuhan Ramadan. Inovasi tidak hanya terlihat pada eksplorasi bahan yang lebih ringan dan breathable, tetapi juga pada penyempurnaan siluet yang praktis serta palet warna yang lebih tenang dan mudah dipadupadankan.

Melalui fitur seperti Shopee Live dan Shopee Video, konsumen pun bisa langsung melihat bagaimana hijab dikenakan dalam berbagai suasana Ramadan, mulai dari aktivitas harian, ngabuburit, hingga momen silaturahmi, yang membantu mereka menemukan gaya yang paling sesuai dengan karakter dan kebutuhan. (H-2)

“Setiap orang punya cara masing-masing dalam mempersiapkan Ramadan, termasuk dalam memilih koleksi fesyen yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Melalui kampanye Big Ramadan Sale 2026, kami ingin terus hadir menemani proses tersebut dengan menghadirkan beragam pilihan dan penawaran menarik, sekaligus mendukung karya UMKM dan brand lokal agar dapat terhubung dengan lebih banyak pengguna,” tutup Adi Rahardja. (H-2)

