Kualitas Sepatu Lokal Disebut semakin Bersaing dengan Produk Global

Pameran salah satu brand sepatu lokal, Unerd.(Dok. Rifaldi Putra Irianto)

INDUSTRI footwear atau sepatu lokal kini tidak lagi bisa dipandang sebelah mata. Dalam sebuah sesi diskusi panel di Jakarta, Founder Jenama lokal Unerd, Yoseph Putera Soesanto, menegaskan bahwa kualitas produk lokal saat ini sudah mampu diadu dengan deretan brand internasional ternama.

‎Yoseph memaparkan sebuah fakta industri yang menarik. Dijelaskannya, Indonesia sebenarnya adalah pusat produksi bagi banyak brand global. Nama brand internasional sepert Nike tercatat pernah melakukan produksi sepatu-nya di tanah air, sehingga dapat dikatakan Indonesia memiliki sumber daya yang mumpuni untuk menghadirkan sepatu level internasional.

‎"Sebenarnya brand lokal di Indonesia itu adalah soul-nya brand dunia. Nama-nama besar seperti Nike, Hoka, hingga New Balance, itu banyak yang diproduksi di Indonesia," ujar Yoseph di Jakarta, Jumat (14/2).

Baca juga : Brand Lokal dan UMKM Mencetak Sejarah di Kampanye 12.12 dengan Lonjakan Penjualan hingga 7 Kali Lipat

‎Pada Unerd sendiri, Yoseph menyatakan bahwa brandnya itu lahir dengan semangat untuk membuktikan bahwa dengan sumber daya (resource) dan bahan baku yang tersedia di tanah air, brand lokal mampu menciptakan produk dengan kualitas mumpuni namun dengan harga yang jauh lebih terjangkau.

‎"Dari sisi kualitas, saya rasa sepatu lokal tidak kalah jauh dengan brand luar karena resource-nya ada di sini. Kita bisa adu kualitas kita dengan brand-brand luar," tambahnya.

‎Rilis Sepatu Traveling

‎Pada kesempatan ini, Unerd Footwear memperkenalkan kolaborasi tiga arah bersama Garuda Indonesia dan Tahilalats dalam sebuah koleksi alas kaki edisi khusus bertajuk “Fly The Local Way”. Jadi tanda langkah baru Unerd dalam menghadirkan produk lokal yang serasi dengan gaya hidup dan generasi hari ini.

Baca juga : Kolaborasi Memperluas Jangkauan Pasar Jenama Fesyen Lokal

‎Koleksi terbaru ini menyatukan tiga elemen yang dekat dengan keseharian anak muda Indonesia yakni langkah, hiburan, dan perjalanan. Ada dua produk eksklusif yang dirilis yaitu Insurgent dan Dhigh V2, menghadirkan pendekatan desain yang menggabungkan elemen visual khas Tahilalats dan identitas Garuda Indonesia yang diaplikasikan di atas siluet sport style khas Unerd.

‎Detail kolaboratif diwujudkan melalui pemilihan colourway, jibbitz, special hangtag, design insole, serta special box yang dirancang khusus untuk koleksi ini. Seluruh produk dirancang sebagai simbol perjalanan baik perjalanan fisik, emosional, maupun kreatif yang dekat dengan realitas anak muda Indonesia.

‎Koleksi itu tersedia secara terbatas dan bisa didapatkan baik di Offline Store maupun Online Store Unerd. Dibandrol mulai dari Rp389ribu.