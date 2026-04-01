Hunian Premium di Permata Hijau Siap Launching, Hadirkan KPR BTN

CLUSTER eksklusif Celestia Permata Hijau resmi menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank Tabungan Negara (BTN) untuk menghadirkan fasilitas pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi calon konsumen. Kolaborasi ini diharapkan mempermudah akses pembiayaan sekaligus memperkuat posisi Celestia Permata Hijau sebagai hunian premium berkelas di kawasan strategis Jakarta.

Kolaborasi tersebut mencerminkan sinergi antara pengembang dan institusi perbankan dalam menghadirkan solusi pembiayaan yang aman, transparan, dan terpercaya, khususnya untuk segmen hunian premium.

Direktur Utama KSO Quantum Lito, Wendara Bayu Sumapraja, menjelaskan bahwa Kawasan Permata Hijau di Jakarta Selatan telah lama dikenal sebagai salah satu kawasan hunian premium di ibu kota. Lokasi ini secara konsisten menjadi pilihan bagi segmen pasar menengah atas, baik sebagai tempat tinggal maupun instrumen investasi properti.

“Secara geografis, Permata Hijau memiliki kedekatan dengan sejumlah pusat kegiatan utama di Jakarta, antara lain kawasan Senayan, Sudirman Central Business District (SCBD), serta Mega Kuningan yang merupakan pusat bisnis dan diplomatik. Aksesibilitas tersebut menjadi salah satu faktor yang menopang daya tarik kawasan ini,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Rabu (1/4).

Di sisi lain, keterbatasan ketersediaan lahan yang dapat dikembangkan di kawasan Permata Hijau turut berkontribusi terhadap tren peningkatan nilai properti dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan tingginya permintaan di segmen premium.

“Permata Hijau memiliki positioning yang kuat sebagai kawasan hunian eksklusif dengan akses strategis ke pusat bisnis Jakarta. Hal ini menjadikan kawasan ini tetap relevan dan diminati, baik untuk kebutuhan hunian maupun investasi jangka panjang,” sambungnya.

Saat ini, proyek Celestia Permata Hijau telah memasuki tahap awal pengembangan yang ditandai dengan proses land clearing. Tahapan ini menjadi sinyal kuat bahwa proyek akan segera memasuki fase peluncuran resmi dalam waktu dekat.

Celestia Permata Hijau dirancang sebagai cluster eksklusif dengan jumlah unit sangat terbatas, yakni hanya enam unit hunian. Proyek ini menawarkan dua tipe utama, yaitu tipe Magnolia dengan ukuran besar serta tipe Azalea yang lebih kompak.

Hunian tipe Magnolia dilengkapi dengan fasilitas premium seperti private pool dan home lift. Sementara itu, seluruh unit di cluster ini memiliki private rooftop yang menawarkan panorama kota Jakarta, memberikan pengalaman tinggal yang mewah dan privat bagi penghuninya.

Dengan adanya dukungan pembiayaan KPR dari BTN melalui kerja sama resmi ini, Celestia Permata Hijau semakin menegaskan standar kualitas, kredibilitas, serta kelayakan finansialnya. Hal ini sekaligus memberikan rasa aman dan kepercayaan lebih bagi calon pembeli yang mencari hunian eksklusif di kawasan Permata Hijau, Jakarta.(H-2)