PMI Manufaktur Maret 2026 Melambat, Kadin Soroti Pelemahan Permintaan Global

Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
WAKIL Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perindustrian, Saleh Husin, menilai penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Maret 2026 mencerminkan melemahnya permintaan, terutama dari pasar ekspor.
Berdasarkan data S&P Global, PMI manufaktur Indonesia tercatat turun menjadi 50,1 pada Maret 2026 dari sebelumnya 53,8.
“Penurunan PMI manufaktur Indonesia pada Maret 2026 terutama dipicu oleh pelemahan permintaan, khususnya penurunan pesanan ekspor baru, di tengah meningkatnya ketidakpastian global,” ujar Saleh dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/4).
Ia menambahkan, selain faktor permintaan, tekanan dari sisi biaya produksi juga turut memengaruhi kinerja industri manufaktur nasional.
Menurut dia, kenaikan harga energi serta gangguan rantai pasok menjadi faktor yang menekan aktivitas industri.
“Kombinasi demand shock dan cost pressure ini membuat laju ekspansi industri melambat signifikan, mendekati batas stagnasi di level 50,” katanya.
Terkait prospek ke depan, Saleh menilai PMI manufaktur masih berpotensi bertahan di zona ekspansi, meski dengan tingkat pertumbuhan yang tipis.
“Kami melihat PMI masih berpotensi bertahan di zona ekspansi tipis, namun sangat rentan terhadap tekanan eksternal,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pelemahan pesanan ekspor dapat berdampak langsung pada sektor padat karya, antara lain melalui penurunan utilisasi kapasitas, tekanan margin, serta potensi penyesuaian tenaga kerja.
Oleh karena itu, lanjutnya, arah pergerakan PMI ke depan akan sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama.
“Di antaranya pemulihan permintaan global, stabilitas harga energi, serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga daya saing industri,” kata Saleh. (Cah/P-3)
SEBANYAK 11 nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara Indonesia dan Jepang resmi diteken dalam forum Indonesia-Japan Strategic Partnership Forum.
KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie, menyatakan bahwa pemerintah tengah bersiap menghadapi investigasi yang dilakukan oleh USTR.
Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menekankan pentingnya pelaku usaha mencermati skema tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII.
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di area parkir eks MTQ Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Permintaan terhadap minyak diprediksi mencapai puncaknya pada awal 2030-an sedangkan permintaan atas gas meningkat hingga pertengahan 2040-an.
International Energy Agency (IEA) memangkas perkiraannya untuk permintaan minyak pada 2023 untuk pertama kali tahun ini. Hal tersebut karena hambatan ekonomi makro.
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia melihat pola pasokan dan permintaan batu bara dari global, khususnya Tiongkok, masih sama dengan bulan lalu.
Hadirnya toko pertama EIGER di Swiss juga menjadi ajang untuk mengenalkan budaya Indonesia, keindahan alam Indonesia,
Untuk rata-rata harga minyak Brent pada 2023, EIA memproyeksikan turun 18% menjadi US$83 per barel. Lalu, diprediksi terus turun ke level US$78 per barel pada 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved