Permintaan Ekspor-Impor Meningkat, Akses Pengiriman bagi Pelaku Usaha Perlu Diperluas

Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
PERUSAHAAN logistik global, DHL Express membuka service point baru di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (30/3/2026). Langkah ekspansi ini diambil untuk memperluas akses layanan pengiriman internasional dan domestik bagi masyarakat serta pelaku usaha di salah satu koridor komersial paling dinamis di ibu kota.
Pembukaan fasilitas ini bertujuan mendukung tren peningkatan pengiriman ekspor, impor, dan domestik yang kini masif didorong oleh pelaku UMKM, penjual daring (online seller), pekerja kreatif, hingga pelanggan korporasi.
Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia, Ahmad Mohamad, menjelaskan bahwa pemilihan lokasi di Fatmawati sangat strategis karena berdekatan dengan pusat bisnis seperti Pondok Indah, Cipete, TB Simatupang, dan Cilandak.
"Banyak pelanggan kami saat ini melakukan pengiriman ke berbagai tujuan, mulai dari mengekspor sampel barang ke luar negeri hingga mengirimkan paket domestik ke kota-kota besar di Indonesia. Service point Fatmawati dibangun untuk memberikan kemudahan lebih bagi para pelanggan di area tersebut," ujar Ahmad dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026).
Ekspansi ini juga merespons akselerasi aktivitas e-commerce lintas batas di Indonesia yang nilai pasarnya telah menyentuh angka USD 120 miliar. Pertumbuhan ini didorong oleh tingginya adopsi digital dan permintaan ekspor-impor yang terus meroket.
Data menunjukkan bahwa pengiriman internasional diproyeksikan tumbuh dengan laju pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 5,99% sepanjang periode 2026–2031. Hal ini menandakan meningkatnya ketergantungan pelaku usaha pada layanan ekspres yang memiliki keandalan tinggi dan waktu transit cepat.
"Kota-kota seperti Jakarta tetap menjadi pusat utama pertumbuhan ini berkat konektivitas tinggi. Kehadiran kami di Fatmawati melayani ekosistem pelaku usaha, brand ritel, komunitas ekspatriat, hingga bisnis digital-first yang tumbuh pesat di Jakarta Selatan," tambah Ahmad.
Melalui service point baru ini, pelanggan dapat mengakses jaringan udara global DHL untuk pengiriman internasional maupun rute ekspres domestik yang bersifat waktu-kritikal. Fasilitas ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung logistik bagi para pengusaha lokal untuk merambah pasar global dengan lebih mudah.
"Pembukaan Fatmawati Service Point semakin memperkuat jejak nasional DHL Express Indonesia. Kami berkomitmen hadir di lokasi-lokasi utama untuk mendukung kebutuhan pengiriman pelanggan secara langsung," pungkas Ahmad.(H-2)
